Tucker Carlson intervista Vladimir Putin – VIDEO INTEGRALE

Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia non ha ancora raggiunto i suoi obiettivi in Ucraina, aggiungendo in un’intervista con l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson che prenderà in considerazione i negoziati se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi a Kiev.

“Non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi”, ha detto Putin nell’intervista del 6 febbraio a Mosca, che Carlson ha pubblicato giovedì sul suo sito web. È la prima volta che il leader russo rilascia un’intervista a una figura dei media occidentali da quando ha ordinato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

“Stiamo comunicando alla leadership americana che se davvero si vuole fermare l’azione militare, allora bisogna smettere di fornire armi, poi tutto finirà in poche settimane e saremo in grado di discutere alcuni termini”, ha detto Putin.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, tuttavia, hanno respinto le richieste della Russia per tale capitolazione, e non vi è alcun segno che nessuna delle due parti sia pronta per colloqui seri mentre la guerra si avvicina al traguardo dei due anni.

Carlson, un conservatore accanito e sostenitore di Donald Trump, ha utilizzato la sua piattaforma mediatica per mettere in discussione il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e difendere il Cremlino. La televisione statale russa trasmette regolarmente spezzoni dei suoi post.

Scambio di prigionieri

Nell’intervista, Putin ha suggerito che si potrebbe raggiungere un accordo per il rilascio del giornalista americano incarcerato Evan Gershkovich, suggerendo che il reporter del Wall Street Journal potrebbe essere restituito con uno scambio di prigionieri.

“Abbiamo alcune condizioni che vengono discusse attraverso i canali tra i servizi speciali”, ha detto Putin. “Credo che un accordo possa essere raggiunto”.

La maggior parte della conversazione di due ore di Carlson con il leader russo è stata dedicata alla ripetizione delle critiche di lunga data di Putin agli Stati Uniti e ai loro alleati, e alle sue opinioni sulla storia delle relazioni Ucraina-Russia.

Elezioni presidenziali USA

Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali americane del 2024, Putin ha respinto il suggerimento di Carlson secondo cui un cambiamento nell’amministrazione negli Stati Uniti potrebbe portare a un diverso approccio alla guerra. “Non è una questione del leader”, ha detto. “È la mentalità dell’élite”.

Putin ha aggiunto di aver avuto “un buon rapporto personale” con il presidente George W. Bush e uno simile con Trump quando era alla Casa Bianca. Ha detto di non parlare con il presidente Joe Biden da prima dell’invasione dell’Ucraina del 2022. Trump, che sembra probabile ottenere la nomination repubblicana mentre cerca di tornare alla Casa Bianca, ha detto che considererà Carlson come un potenziale candidato alla corsa contro Biden a novembre.

Prima dell’intervista, Carlson ha affermato in un post video che “la maggior parte degli americani non ha idea del motivo per cui Putin ha invaso l’Ucraina, o quali siano i suoi obiettivi adesso”.

Benvenuti a Mosca

Per più di due ore, Carlson ha fatto ben poco per sfidare Putin mentre il leader russo esponeva le sue affermazioni sul motivo per cui gli Stati Uniti e i loro alleati sono responsabili della guerra in Ucraina.

Sebbene Carlson abbia affermato prima dell’incontro di Mosca che “nessun giornalista occidentale si è preso la briga di intervistare” Putin, il Cremlino ha affermato di aver rifiutato numerose richieste da altri media, preferendo l’approccio meno conflittuale di Carlson.

L’ex anchor di Fox News è stata accolto a Mosca anche se il Cremlino ha imposto la più severa repressione degli ultimi decenni per reprimere le critiche interne alla guerra. Gli oppositori dell’invasione sono stati incarcerati o fuggiti in esilio, mentre il mese scorso i legislatori hanno approvato all’unanimità una nuova legge che consente allo Stato di confiscare le proprietà di chiunque sia ritenuto colpevole di “screditare” le azioni dell’esercito russo in Ucraina.

