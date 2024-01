Stati Uniti e Cina si parlano. In cerca di un’intesa

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi avrà colloqui con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan a Bangkok durante la loro visita in Tailandia, ha annunciato venerdì il ministero degli Esteri cinese, mentre i due paesi continuano a impegnarsi nella stretegia di una maggiore comunicazione bilaterale, nonostante i molti punti di divergenza.

Il contatto ad alto livello tra Wang (anche membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese – PCC) e Sullivan, previsto per il 26 e 27 gennaio, secondo la Casa Bianca, è una delle occasioni di incontro più autorevoli tra Stati Uniti e Cina. In discussione tutte le questioni di urgente interesse reciproco, come la crisi ucraina, le tensioni sul Mar Rosso, Taiwan e le controversie nel Mar Cinese Meridionale.

Gli esperti cinesi ritengono che un incontro in Thailandia potrebbe contribuire a creare un’atmosfera calma e pragmatica per il dialogo, poiché è coerente con la scelta delle due parti di una terza sede, come Vienna e Malta nel 2023. È probabile anche l’incontro di diplomatici di alto livello per preparare il terreno per possibili interazioni tra i capi di stato delle due superpotenze, Xi e Biden, in futuro.

Secondo i cinesi, la continuazione delle interazioni ad alto livello tra le due parti compenserà, in una certa misura, l’impatto negativo delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024 sulle relazioni bilaterali. Queste dovrebbero rimanere stabili e moderate, ma in generale l’atteggiamento dell’amministrazione Biden è che deve ancora abbandonare il suo approccio di definire le relazioni USA- Cina attraverso la competizione, il che significa che rimangono aperti tutti i rischi di possibile conflitto.

Problemi relativi all’hotspot

Il mantenimento della comunicazione strategica tra Wang Yi e Sullivan è un importante segnale del consenso raggiunto dai capi di stato di Cina e Stati Uniti. Citando funzionari statunitensi, il Wall Street Journal ha affermato che Sullivan dovrebbe discutere degli attacchi Houthi nel Mar Rosso insieme a una serie di altre questioni geopolitiche calde. In sostanza l’amministrazione Biden vuole che la Cina interrompa il sostegno militare e finanziario dell’Iran ai militanti Houthi, che stanno attaccando le navi nel Mar Rosso legate a Israele. Washington insomma spera che Pechino collabori sulla crisi del Mar Rosso.