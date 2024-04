Stati Uniti accusano le banche cinesi di aiutare la Russia

Gli Stati Uniti stanno elaborando sanzioni che minacciano di tagliare fuori alcune banche cinesi dal sistema finanziario globale, dotando il principale inviato di Washington di una leva diplomatica che i funzionari sperano possa fermare il sostegno commerciale di Pechino alla produzione militare russa, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Ma mentre il Segretario di Stato Antony Blinken si reca a Pechino martedì, la domanda è se anche la minaccia degli Stati Uniti di utilizzare uno dei loro più potenti strumenti di coercizione finanziaria possa intaccare il complesso e fiorente commercio tra Pechino e Mosca che ha permesso al Cremlino di ricostruire un esercito gravemente dilaniato da più di due anni di combattimenti in Ucraina.

La Cina ha ascoltato gli avvertimenti occidentali di non inviare armi alla Russia dall’inizio della guerra, ma dal viaggio di Blinken a Pechino dello scorso anno, le esportazioni cinesi di beni commerciali che hanno anche usi militari sono aumentate.

Con la Cina ora il principale fornitore di chip, parti di aerei, macchinari e macchine utensili, i funzionari statunitensi affermano che gli aiuti di Pechino hanno consentito a Mosca di ricostruire la sua capacità industriale militare.

L’Occidente ora teme che la Russia possa vincere contro l’Ucraina in una guerra di logoramento, in particolare se gli alleati non mobiliteranno le proprie industrie per eguagliare la produzione russa.

Blinken e altri alti funzionari del governo hanno lanciato l’allarme tra gli alleati occidentali, anche la settimana scorsa in occasione di un incontro del Gruppo dei Sette paesi industrializzati a Capri, in Italia.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, al centro, a Capri, in Italia, per un incontro del G7 la scorsa settimana.

Ma questa volta, mentre Blinken si dirige in Cina, i funzionari del Dipartimento di Stato contano sulla minaccia che le banche cinesi perdano l’accesso al dollaro e sul rischio di indebolire i legami commerciali con l’Europa, convincendo Pechino a cambiare rotta. Le banche fungono da intermediari chiave per le esportazioni commerciali verso la Russia, gestendo i pagamenti e fornendo credito alle aziende clienti per le transazioni commerciali.

“La Cina non può avere entrambe le cose”, ha detto Blinken a Capri. “Non può pretendere di voler avere relazioni amichevoli positive con i paesi europei e allo stesso tempo alimentare la più grande minaccia alla sicurezza europea dalla fine della Guerra Fredda”.

Fonte: The Wall Street Journal