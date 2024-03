Spionaggio USA: la leadership di Netanyahu è “in pericolo”

Una nuova valutazione dell’intelligence globale statunitense afferma che la permanenza in carica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “potrebbe essere in pericolo”, inoltre un report suggerisce che Israele non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo di eliminare completamente Hamas nella guerra di Gaza.

Sebbene le sfide alla permanenza di Netanyahu al potere siano state ampiamente discusse dopo l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, sembra insolito che le agenzie di spionaggio americane offrano la loro analisi delle prospettive politiche di un leader alleato in un documento non classificato, scrive il Wall Street Journal.

“La sopravvivenza di Netanyahu come leader, così come la sua coalizione di governo composta da partiti di estrema destra e ultraortodossi che hanno perseguito politiche intransigenti sulle questioni palestinesi e di sicurezza, potrebbero essere in pericolo”, afferma la valutazione, parte di un rapporto di 40 pagine sulle minacce globali provenienti da Gaza e l’Ucraina al terrorismo e al cyberspazio rilasciato lunedì.

“La sfiducia nella capacità di Netanyahu di governare si è approfondita e ampliata nell’opinione pubblica rispetto ai livelli già elevati prima della guerra, e ci aspettiamo grandi proteste che chiedono le sue dimissioni e nuove elezioni”, si legge nel report. “Un governo diverso, più moderato è una possibilità”.

Il presidente Biden e Netanyahu sono sempre più impegnati in una guerra di parole sull’offensiva militare israeliana a Gaza, con il presidente degli Stati Uniti che mette in guardia contro un attacco israeliano alla città di Rafah, nel sud di Gaza. Netanyahu sembra aver respinto queste preoccupazioni in un’intervista a Politico domenica.

Biden ha messo in guardia Israele contro un’operazione di Rafah a meno che non adottasse misure per proteggere i civili, definendola “linea rossa” e lasciando aperta la possibilità che avrebbe rifiutato alcuni tipi di assistenza militare statunitense se l’operazione fosse andata avanti.

Il 74enne primo ministro israeliano è diventato il leader più longevo del paese concentrandosi sulla sicurezza, ma è stato il responsabile del peggior fallimento di sempre in Israele il 7 ottobre, quando gravi errori hanno permesso ad Hamas di attaccare il sud di Israele e uccidere 1.200 persone.

L’opinione pubblica si è rivoltata duramente contro di lui e in Israele si sono verificate proteste su larga scala che chiedono la sua cacciata.

Il governo di Netanyahu dipende dall’evitare elezioni anticipate e dal mantenere intatta la sua ristretta maggioranza parlamentare. Ha promesso di restare fino a quando non avrà condotto Israele alla “vittoria totale” su Hamas.

La speranza di Netanyahu, dicono gli analisti, è una vittoria visibile, come l’uccisione dei principali leader del gruppo a Gaza, che potrebbe aiutare la sua popolarità a riprendersi.

È anche sotto pressione da parte del gabinetto di guerra israeliano, formato da tre membri, che comprende i suoi due principali rivali, Benny Gantz, leader del Partito di Unità Nazionale, e il ministro della Difesa Yoav Gallant.

Se le elezioni si tenessero adesso, i sondaggi dicono che Gantz sconfiggerebbe facilmente il Likud di Netanyahu. Gantz non ha escluso di collaborare con l’Autorità Palestinese dopo la guerra di Gaza e di lavorare per uno Stato palestinese. Netanyahu è in disaccordo sulle questioni con la Casa Bianca, che è a favore di un ruolo dell’Autorità Palestinese nella Gaza del dopoguerra e di una rinnovata discussione diplomatica su uno Stato palestinese indipendente.

Il rapporto dell’intelligence americana, chiamato Annual Threat Assessment, comprende le opinioni di tutte le agenzie di spionaggio americane.

Israele avrà difficoltà a sconfiggere Hamas, suggerisce il dossier.

Israele “rimane concentrato sulla distruzione di Hamas, che la sua popolazione sostiene ampiamente”, si afferma. “Inoltre, Israele probabilmente dovrà affrontare una persistente resistenza armata da parte di Hamas negli anni a venire, e l’esercito farà fatica a neutralizzare le infrastrutture sotterranee di Hamas, che consentono agli insorti di nascondersi, riprendere forza e sorprendere le forze israeliane”.

I leader delle agenzie di intelligence statunitensi, tra cui il direttore della CIA William Burns e il direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines, hanno testimoniato sul rapporto lunedì davanti alla Commissione Intelligence del Senato.

I senatori non hanno chiesto informazioni sulla sezione riguardante il futuro politico di Netanyahu durante l’udienza, che è stata interrotta più volte dai manifestanti che denunciavano il sostegno degli Stati Uniti a Israele.

Fonte: Wall Street Journal