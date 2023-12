Sondaggio, Trump batte Biden nel 2024

La posizione politica del presidente Biden è al punto più debole della sua presidenza, secondo un nuovo sondaggio del Wall Street Journal, con gli elettori che gli hanno assegnato il punteggio più basso in termini di prestazioni lavorative e sono favorevoli a Donald Trump per la prima volta in un testa a testa con Trump, nella battaglia presidenziale del 2024.

Biden è indietro rispetto a Trump di 4 punti percentuali, dal 47% al 43%, in un ipotetico scrutinio elettorale con solo questi due candidati. Il vantaggio di Trump sale a 6 punti, dal 37% al 31%, quando si aggiungono al mix cinque potenziali candidati indipendenti e di terze parti. Prendono un sostegno complessivo del 17%, con il democratico diventato indipendente Robert F. Kennedy Jr. che ottiene il massimo, con l’8%.

L’insoddisfazione nei confronti di Biden è diffusa nel nuovo sondaggio, anche se gran parte emerge tra i gruppi di tendenza democratica che potrebbero ancora sostenere il presidente il giorno delle elezioni. Solo il 23% degli elettori afferma che le politiche di Biden li hanno aiutati a livello personale, mentre il 53% afferma di essere stato penalizzato dall’agenda del presidente. Al contrario, circa la metà degli elettori afferma che le politiche di Trump quando era presidente li hanno aiutati personalmente.

Circa il 37% approva le prestazioni lavorative di Biden, un minimo nei sondaggi del Wall Street Journal durante la sua presidenza, mentre il 61% vede la sua immagine complessiva in una luce sfavorevole, un livello record. La “bidenomics”, la piattaforma economica firmata dal presidente, è vista favorevolmente da meno del 30% degli elettori e sfavorevolmente da più della metà.

I risultati rappresentano l’ultimo shock per Biden e per i democratici, alcuni dei quali si sono apertamente preoccupati per l’effettiva capacità dell’81enne presidente e sempre più frequentemente lanciano avvertimenti sul potenziale ritorno del 77enne Trump, definendo il repubblicano determinato a vendicarsi, e un pericolo per la democrazia.

Gli elettori ritengono il presidente più capace di Trump nel gestire l’aborto, dal 44% al 33%, dandogli un vantaggio su una questione che ha dimostrato di favorire i candidati democratici. Gli elettori indecisi sulla corsa presidenziale si appoggiano ai democratici in altre domande del sondaggio, suggerendo che potrebbero essere persuasi a sostenere Biden tra quasi un anno.

Allo stesso modo, parti della coalizione 2020 di Biden non sono impegnate per ora, ma potrebbero tornare da lui entro il giorno delle elezioni. Il sondaggista repubblicano Tony Fabrizio, che ha condotto il sondaggio del Journal insieme al democratico Michael Bocian, tiene d’occhio in particolare il 24% degli elettori che definisce “democratici insoddisfatti”: quelli del partito che affermano che l’inflazione, le loro finanze personali o il paese nel suo complesso si stanno muovendo nella direzione sbagliata. Circa il 16% di questi elettori è indeciso sul voto presidenziale e il 7% sostiene Trump.

Queste posizioni aiutano a spiegare perché Biden ha il favore di solo l’87% degli elettori che hanno dichiarato ai sondaggisti del WSJ di aver sostenuto Biden contro Trump nel 2020, mentre Trump ha il favore del 94% di coloro che ricordano di averlo sostenuto.

I “democratici insoddisfatti” fanno parte di un gruppo molto più ampio che ha una visione cupa dell’economia, un pessimismo in contrasto con molti indicatori recenti sulla forza dell’economia americana, come l’aumento del prodotto interno lordo, la moderazione dell’inflazione e un tasso di disoccupazione che all’inizio di quest’anno ha toccato i minimi, il livello più basso dal 1969. I datori di lavoro hanno aggiunto 199.000 posti di lavoro destagionalizzati il mese scorso, secondo quanto comunicato venerdì dal Dipartimento del Lavoro, un segnale che il mercato del lavoro rimane solido.

Due terzi degli elettori giudicano l’economia “povera o non buona”, e due terzi affermano che l’economia è peggiorata negli ultimi due anni, durante il mandato di Biden. In un segnale di pessimismo più ampio, il 48% afferma di non credere che questa generazione farà meglio di quella precedente, rispetto al 44% che afferma che le condizioni saranno migliori per la generazione attuale.