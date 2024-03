Americani scettici su coinvolgimento Usa a Gaza e in Ucraina

WASHINGTON – Mentre gli Stati Uniti affrontano il coinvolgimento nelle guerre in Ucraina e Gaza, pochi americani vogliono che il Paese assuma un ruolo più attivo nella risoluzione dei problemi del mondo, secondo un nuovo sondaggio The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Mentre il ruolo americano come “poliziotto del mondo” è diventato una questione divisiva sempre più controversa, la maggioranza sia dei democratici che dei repubblicani concorda sul fatto che gli Stati Uniti non dovrebbero essere più coinvolti di quanto non lo siano attualmente nei conflitti in corso tra Russia e Ucraina e Israele e Hamas.

Il sondaggio mostra che 4 adulti statunitensi su 10 vorrebbero che l’America assumesse un ruolo generalmente “meno attivo” nella risoluzione dei conflitti globali.

Solo circa un quarto ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero assumere un ruolo più attivo, e circa un terzo ritiene che il loro ruolo attuale sia più o meno giusto.

I risultati sottolineano le difficili che sia il presidente Joe Biden che il probabile candidato repubblicano alle presidenziali, Donald Trump, si trovano ad affrontare in vista delle elezioni del prossimo novembre.

Una parte significativa dell’elettorato è frustrata dalle immagini strazianti della crescente crisi umanitaria nella guerra di cinque mesi a Gaza e dagli ingenti costi già sostenuti dagli Stati Uniti per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa.

L’amministrazione Biden è diventata sempre più esplicita negli ultimi giorni nel fare pressione su Israele e Hamas affinché scendano a patti.

Il fine è un cessate il fuoco che durerebbe almeno sei settimane e faciliterebbe il rilascio di dozzine di ostaggi presi prigionieri dai militanti quando Hamas ha lanciato il suo attacco del 7 ottobre contro Israele.