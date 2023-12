Russia, nuove armi al confine con l’Europa

La Russia schiererà presto i suoi più recenti semoventi d’artiglieria di fabbricazione russa “Coalizione” (2S35 Koalitsiya-SV) nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue).

Lo afferma Sergei Chemesov, il numero uno di Rostec, il gruppo industriale di difesa dello stato russo, definendoli “necessari” per la regione. Lo stesso tipo di semoventi – i primi dell’era Putin – sono schierati in prima linea in Ucraina da questo mese.

I test del nuovo sistema di artiglieria sono stati completati e la produzione in serie è ora in corso, ha dichiarato all’agenzia di stampa statale Ria Novosti.