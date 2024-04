Prove di disgelo tra Washington e Pechino

Telefonata di un’ora e mezza tra il presidente statunitense Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping. I due leader tornano a parlarsi direttamente dopo oltre 4 mesi, dal summit dello scorso novembre a San Francisco.

Diversi i temi al centro del colloquio, a cominciare dai rapporti bilaterali tra i due paesi nel contesto geopolitico attuale. Biden ha esposto le preoccupazioni americane sulla cooperazione di Pechino con la Russia per ricostruire l’industria militare di base di Mosca, riferisce un funzionario dell’amministrazione Usa.

I leader delle due maggiori economie del mondo sono riusciti a mantenere una parvenza di stabilità diplomatica nonostante il profondo sospetto reciproco tra i loro paesi e mentre i loro governi perseguono controlli sulle esportazioni, sanzioni e tariffe. Allo stesso tempo, hanno cercato un terreno comune su questioni quali i rischi posti dall’intelligenza artificiale e la lotta alle droghe illecite come il fentanyl.

L’appello è stato attentamente orchestrato, entrambi i paesi hanno rilasciato dichiarazioni definendolo “schietto e costruttivo” e hanno affermato di aver discusso, tra gli altri argomenti, di intelligenza artificiale, cooperazione militare, cambiamento climatico e sforzi per combattere il traffico di droga.

Biden ha espresso preoccupazione per il “sostegno della Cina alla base industriale della difesa della Russia”, secondo una sintesi americana dell’appello. Secondo la dichiarazione, Biden ha anche sottolineato l’importanza dello stato di diritto e della libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale.

La Casa Bianca ha anche accennato a una decisione tariffaria in sospeso, affermando che Biden ha sollevato la questione delle “politiche commerciali sleali e delle pratiche economiche non di mercato” della Cina e “ha sottolineato che gli Stati Uniti continueranno a intraprendere le azioni necessarie per impedire che le tecnologie americane avanzate vengano utilizzate per indebolire la nostra sicurezza nazionale, senza limitare indebitamente il commercio e gli investimenti”.

La revisione delle tariffe non è stata menzionata specificamente durante la conversazione dei leader, ha detto martedì il portavoce della Casa Bianca John Kirby dopo la telefonata. Biden e Xi hanno discusso del futuro della piattaforma di social media di proprietà cinese TikTok, per la quale il presidente degli Stati Uniti sta cercando di forzare una vendita per motivi di sicurezza dei dati.

La dichiarazione di Xi delinea in modo simile la comunicazione tra militari, il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale e il traffico di droga. Ma Xi ha espresso preoccupazione su “diversi fattori negativi” anche se le relazioni tra le due maggiori economie del mondo si sono stabilizzate.

Xi ha denunciato le “infinite” restrizioni e sanzioni statunitensi sul settore tecnologico cinese, affermando che le ultime decisioni stanno creando rischi invece di ridurre i rischi. Ha anche definito qualsiasi potenziale coinvolgimento degli Stati Uniti nel sostegno alla richiesta di indipendenza di Taiwan come una “linea rossa”.

I due leader hanno concordato a novembre di comunicare più regolarmente, poiché era passato un anno dai loro precedenti colloqui individuali. La relazione ha raggiunto il punto più basso l’anno scorso dopo il volo di un pallone cinese attraverso gli Stati Uniti. Biden si trova ad affrontare una campagna di rielezione contro Donald Trump, che ha iniziato una guerra commerciale contro la Cina dopo essere entrato in carica e propone dazi del 60% su tutte le importazioni cinesi se tornasse al potere.

Gli Stati Uniti stanno valutando la decisione finale sulla revisione delle tariffe nei confronti della Cina, che dovrebbe imporre alcune nuove tasse, anche sui veicoli elettrici. La Casa Bianca non ha detto quando annuncerà le tariffe.

Xi ha cercato di mantenere basse le tensioni nel tentativo di rilanciare un’economia in difficoltà, tenendo un incontro dell’ultimo minuto la scorsa settimana con i leader aziendali americani a Pechino, tra cui Stephen Schwarzman di Blackstone e Cristiano Amon di Qualcomm. Il presidente cinese ha detto al gruppo che l’economia cinese non ha raggiunto il picco, mentre invita le aziende statunitensi a investire nella sua nazione, dicendo che non vede la necessità che Washington e Pechino marcino separati.

La parte statunitense ha preparato una lunga lista di altre questioni bilaterali e internazionali affinché Biden possa discuterle con Xi: la sicurezza informatica e la necessità degli Stati Uniti di impedire che le tecnologie avanzate minino la sicurezza nazionale; preoccupazioni per l’autonomia di Hong Kong; un appello alla Cina affinché rilasci gli americani ingiustamente detenuti o soggetti a divieto di uscita; e preoccupazioni per la potenziale interferenza cinese nelle elezioni americane del 2024.

Visita di Yellen

I piani per una chiamata Biden-Xi sono stati accelerati quando il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha incontrato a fine gennaio il suo omologo, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, a Bangkok. Secondo un alto funzionario statunitense, il segretario al Tesoro Janet Yellen dovrebbe visitare Pechino nei prossimi giorni e il segretario di Stato Antony Blinken prevede di seguirlo nelle prossime settimane.

Yellen trascorrerà due giorni nel centro commerciale e produttivo meridionale di Guangzhou a partire dal 5 aprile, prima di dirigersi a Pechino per altri due giorni di colloqui, ha annunciato martedì il Dipartimento del Tesoro.