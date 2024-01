‘New Cold Wars’, nuovo libro sulle frustrazioni dell’America

David E. Sanger, corrispondente dalla Casa Bianca e per la sicurezza nazionale del New York Times, uscirà il 16 aprile con il suo quarto libro, “New Cold Wars” – con report da tutto il mondo, interviste a leader, militari ed ex funzionari governativi.

“Le prime centinaia di pagine sono un resoconto riportato, a volte aneddotico, di come gli Stati Uniti si sono sbagliati pensando che avrebbero fatto entrare Cina e Russia nell’agone delle economie dell’Occidente”, ha detto Sanger ad Axios.

“E poi cosa è successo quando si è verificata l’inevitabile collisione: con la Russia sull’Ucraina e una nuova ostilità verso l’Occidente che cambierà le nostre vite per decenni, e con la Cina in una competizione tecnologica che sembra sempre più probabile che viri verso qualcosa di peggio”.

Il libro “esplora la questione se questa ostilità fosse evitabile e come questa serie di guerre fredde sarà infinitamente più complessa del passato”, afferma Sanger. E Cina e Russia continueranno a rappresentare il mondo multipolare che non vuole essere asservito alla logica di Washington.