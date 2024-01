La NATO schiera 90.000 soldati contro la Russia

La NATO ha annunciato giovedì che la prossima settimana inizierà la sua più grande esercitazione militare degli ultimi decenni, che coinvolgerà 90.000 soldati e metterà alla prova per mesi la capacità degli alleati di impegnarsi in un conflitto con un avversario come la Russia.

Steadfast Defender 2024 durerà fino alla fine di maggio e coinvolgerà unità di tutti i 31 paesi membri della NATO più la Svezia, candidato membro, ha detto ai giornalisti il generale americano Christopher Cavoli (foto), comandante supremo alleato della NATO in Europa. Sul campo saranno impegnati almeno 1.100 veicoli da combattimento, 80 aerei e 50 navi da guerra provenienti da tutti i paesi membri NATO, Italia compresa.

L’esercitazione, composta da una serie di esercitazioni individuali più piccole, si estenderà dal Nord America al fianco orientale della NATO, vicino al confine russo.

“Si tratta di un numero record di truppe che possiamo schierare e svolgere un’esercitazione di quelle dimensioni, attraverso l’Alleanza, oltre l’oceano, dagli Stati Uniti all’Europa”, ha affermato il presidente del Comitato militare della NATO, l’ammiraglio Rob Bauer durante un briefing per annunciare il piano.

Per Bauer “è un dato di fatto che non siamo in pace ed è per questo che abbiamo dei piani, per questo ci stiamo preparando per un conflitto con la Russia” e con i gruppi terroristici “se si presenteranno, e se attaccheranno” un paese della NATO.

“Non cerchiamo alcun conflitto, ma se ci attaccano dobbiamo essere pronti”, ha aggiunto Bauer. Che ha aggiunto: “La minaccia delle forze militari di Putin non è una novità. Un documento strategico della NATO identifica la Russia come la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati, e alla pace e alla stabilità”.

Il comandante senior della NATO ha affermato che le forze di terra russe sono state gravemente degradate dalla guerra in Ucraina, ma la sua marina e l’aeronautica rimangono forze “considerevoli”.

Gli sforzi di Mosca per ricostituire le sue forze sono ostacolati dall’impatto delle sanzioni occidentali, ha detto, ma il Cremlino sta ancora riuscendo ad aumentare la produzione di artiglieria e missili.

Sul campo in Ucraina, Bauer ha detto che mentre erano ancora intensi i combattimenti in corso, la linea del fronte “non si muoveva molto in una direzione o nell’altra”.

“Anche se gli attacchi più recenti della Russia sono devastanti, non sono militarmente efficaci”, ha detto, invitando i sostenitori dell’Ucraina a non essere “eccessivamente pessimisti” sulle prospettive di Kiev quest’anno.