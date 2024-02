Mosca: sarà guerra con la NATO se gli europei inviano truppe in Ucraina

MOSCA – Il Cremlino ha avvertito martedì che il conflitto tra la Russia e l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti sarebbe inevitabile se i membri europei della NATO inviassero truppe a combattere in Ucraina.

La guerra in Ucraina ha innescato la peggiore crisi nelle relazioni della Russia con l’Occidente dalla crisi dei missili cubani del 1962 e il presidente Vladimir Putin aveva già messo in guardia dai pericoli di uno scontro diretto tra NATO e Russia.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto le porte all’invio di truppe da parte dei paesi europei in Ucraina, pur avendo avvertito che in questa fase non c’è consenso. “Il fatto stesso di discutere la possibilità di inviare in Ucraina determinati contingenti dai paesi della NATO è un nuovo elemento molto importante”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto delle osservazioni di Macron.

Alla domanda dei giornalisti sui rischi se i membri della NATO inviassero le loro truppe a combattere in Ucraina, Peskov ha detto: “In tal caso, dovremmo parlare non della probabilità, ma dell’inevitabilità (di un conflitto diretto)”. Peskov ha affermato poi che l’Occidente dovrebbe chiedersi se un simile scenario sia nell’interesse dei loro paesi e dei loro popoli. Anche parlare di uno scontro tra Russia e NATO – un incubo da Guerra Fredda sia per i leader che per le popolazioni – indica il pericolo di un’escalation mentre l’Occidente è alle prese con una Russia in ripresa 32 anni dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991.

La Germania per parte sua ha respinto l’idea di inviare truppe di terra in Ucraina, un giorno dopo che il presidente francese aveva suggerito che alcuni alleati dell’Ucraina non avevano “escluso” questa possibilità. Martedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha respinto l’idea, affermando che non c’è consenso sullo schieramento di truppe di terra tra i leader europei e i funzionari di Regno Unito, Canada e Stati Uniti, che si erano incontrati lunedì a Parigi.

“Ancora una volta, in un ottimo dibattito, si è discusso che ciò che è stato concordato fin dall’inizio tra di noi e tra di noi vale anche per il futuro, vale a dire che non ci saranno truppe di terra, né soldati inviati sul suolo ucraino dalle autorità europee, paesi o stati della NATO”, ha detto Scholz a margine di un evento, secondo i commenti riportati da Reuters.

Scholz ha aggiunto che i leader europei ora sembrano più disposti a procurarsi armi da paesi terzi al di fuori dell’Europa, al fine di accelerare gli aiuti militari all’Ucraina.

La Russia e gli Stati Uniti – la grande potenza dietro la NATO – possiedono i più grandi arsenali di armi nucleari del mondo. Il presidente Joe Biden ha avvertito che un conflitto tra Russia e NATO potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale.

STRATEGIA UCRAINA?

Dopo l’invasione russa nel 2022, i leader occidentali hanno affermato che avrebbero aiutato l’Ucraina a sconfiggere le truppe russe sul campo di battaglia e a scacciare le truppe russe.

Ma ciò non è avvenuto. La controffensiva dell’Ucraina nel 2023 non è riuscita a sfondare le linee russe, e la Russia si è spinta ulteriormente nel territorio ucraino proprio mentre il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina è intrappolato nei dibattiti politici interni degli Stati Uniti.