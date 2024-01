Medio Oriente, Biden si prepara a una crisi regionale

La minaccia Houti

Il dipartimento della Difesa sta approntando piani per colpire sul territorio dello Yemen le milizie filo-iraniane Houti, responsabili degli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso. Nel frattempo, l’intelligence Usa si è attivata per prevenire attacchi contro le forze Usa in Iraq e Siria. Stando alle fonti consultate da Politico, per quattro mesi Washington ha segretamente tentato di convincere Tehran a ordinare una riduzione degli attacchi da parte delle sue forze regionali di prossimità, senza ottenere però alcun risultato apparente.