Il doppio standard americano per Israele e Russia

Un rapido viaggio intorno al mondo rivela l’impatto che la guerra in Ucraina, dopo l’invasione della Russia, e l’attacco di Israele a Gaza (in reazione al blitz di Hamas del 7 ottobre) ha avuto. Gli Stati Uniti, che lo vogliano o no, rischiano di diventare sinonimo di un doppio standard.

Udo Jude Ilo, il direttore esecutivo di Civilians in Concept, nato in Nigeria, è solo una delle innumerevoli figure africane a lanciare un avvertimento. Ha detto: “Siamo ora in una situazione in cui l’identità dell’aggressore o l’identità della vittima determina il modo in cui il mondo risponde, e non è possibile mantenere un quadro internazionale di protezione e sicurezza se è disponibile à la carte”. Il risultato, secondo lui, è che il rispetto del diritto internazionale umanitario viene indebolito.

Mandla Mandela, nipote di Nelson Mandela, ha detto: “Ai funzionari statunitensi viene chiesto dell’uso sproporzionato della forza da parte dell’esercito israeliano a Gaza, e la risposta è: ‘Non parleremo di attacchi specifici’. Ma non è questa una questione di principio, alla luce delle ultime settimane e delle passate guerre a Gaza?”

A livello ufficiale, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dichiarato: “Il Sud del mondo sta osservando con molta attenzione la progressione di questo conflitto e sta facendo confronti. E credo che stia perdendo fiducia nella fattibilità dei valori proiettati dal Nord del mondo. Questa è una situazione molto pericolosa perché può causare il disfacimento dell’ordine mondiale”.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile e quest’anno presidente del G20, ha dichiarato al vertice di Voice of the Global South nel novembre di quest’anno che è necessario “ripristinare il primato del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario, che si applica ugualmente a tutti, senza doppi standard o misure unilaterali”.

Il primo ministro malese, Anwar Ibrahim, lui stesso ex prigioniero politico, ha più volte denunciato l’invasione di Putin. “Ci è stato chiesto di condannare l’aggressione in Ucraina, ma alcuni restano muti di fronte alle atrocità inflitte ai palestinesi. Non riguarda il loro senso di giustizia e compassione”, si è lamentato durante l’incontro dei leader dell’Asia-Pacifico ospitato da Biden a San Francisco lo scorso novembre.

L’amministrazione Biden, con il suo rapporto unico con Israele e la cultura politica insulare, a volte è sembrata stonata.

“Ditemi un’altra nazione, qualsiasi nazione, che sta facendo tanto quanto gli Stati Uniti per alleviare il dolore e la sofferenza della popolazione di Gaza”, ha affermato John Kirby, coordinatore dell’NSC per le comunicazioni strategiche. “Non puoi. Non puoi proprio. Gli Stati Uniti, attraverso [Biden], stanno guidando lo sforzo per portare camion, cibo, acqua, medicine e carburante alla popolazione di Gaza… e nominare un’altra nazione che sta facendo di più per sollecitare le controparti israeliane, le nostre controparti israeliane, ad essere quanto più cauti e ponderati possono essere nel proseguimento delle operazioni militari, non puoi”.

Oppure prendiamo il vice ambasciatore alle Nazioni Unite, Robert Wood, che scorre con disinvoltura il suo iPhone mentre l’ambasciatore palestinese lancia un appassionato appello per la sopravvivenza dei palestinesi. O Biden, che prima difendeva Israele, poi ammetteva improvvisamente che stavano avvenendo bombardamenti indiscriminati. Si tratta di errori non forzati, che rimbalzano in tutto il mondo e sui canali satellitari arabi in pochi secondi.

Julien Barnes-Dacey, del Consiglio europeo per le relazioni estere, sostiene che il danno alla posizione americana potrebbe in definitiva farsi sentire non nel Sud del mondo ma nello stesso Occidente.

Ha detto: “Questo colpo potrebbe essere sentito più dagli europei che dal Sud del mondo. La risposta dell’Occidente a ciò che sta accadendo a Gaza, e la nostra incapacità di richiamare Israele, non ha improvvisamente risvegliato il Sud del mondo ai doppi standard, ma ha riconfermato loro ciò in cui credono sia l’Occidente.

“Se sei un cittadino del Medio Oriente o dell’Africa, hai sperimentato due standard per un bel po’ di tempo, sia attraverso gli accordi europei sull’immigrazione che con i governi autoritari. Ma questo conflitto sta imponendo un livello senza precedenti di auto-considerazione in Europa, creando un profondo disagio tra molti qui”.

Lo stesso vale per la politica di sinistra negli Stati Uniti dove, secondo il Pew Center, il 45% dei democratici ritiene che Israele si stia spingendo troppo oltre, sul piano militare, mentre solo il 18% pensa che stia adottando l’approccio giusto.

Quindi cosa verrà dopo?

Putin sente di saperlo già. Recentemente ha detto a un gruppo di nuovi diplomatici: “Il mondo sta attraversando una trasformazione cardinale. Il cambiamento di fondo è che il precedente sistema mondiale unipolare viene sostituito da un nuovo ordine mondiale, più giusto e multipolare. Credo che questo sia già diventato evidente a tutti. Naturalmente, un processo così fondamentale non sarà fluido, ma è oggettivo e – voglio sottolinearlo – irreversibile”.

Cercando di dominare la diplomazia attorno a Israele ed escludere altri paesi, Biden ha dimostrato di non comprendere il mondo che viene forgiato, ha sostenuto il presidente russo. Putin spera che tutto ciò che deve fare sia incoraggiare l’eliminazione delle sanzioni e attendere il 5 novembre 2024 – il giorno delle elezioni americane – quando Donald Trump potrebbe essere rieletto. L’impegno di Trump di “porre fine alla guerra in 24 ore” è ampiamente visto come una richiesta di una significativa perdita di territorio ucraino a favore della Russia.

Per dimostrare che Putin ha torto, e per proteggere se stesso, Biden a volte sembra rendersi conto che ha bisogno che la guerra di Gaza finisca e questo richiede la fine del suo autodistruttivo sostegno incondizionato a Netanyahu. Gli stati arabi, per quanto disprezzino Hamas e l’Islam politico, vogliono che il conflitto finisca, e lo stesso vale per gran parte della società civile ucraina, per la quale Gaza è stata una triplice tragedia: ha distolto l’attenzione del mondo, ha screditato il concetto di ordine basato su regole, e ha diviso l’Occidente, indebolendo Biden e l’UE.

È comprensibile il motivo per cui Zelenskiy abbia assunto la posizione inequivocabilmente filo-israeliana che ha assunto, ma Timothy Kaldas, vicedirettore del Tahrir Institute for Middle East Policy, ha dichiarato: “Se stai sostenendo un ordine internazionale basato su regole, se vuoi mostrare di voler respingere i paesi che conquistano territorio con l’uso della forza, allora l’Ucraina non dovrebbe considerarsi allineata con gli israeliani”.

Per altri, come Borrell, l’alto commissario Ue per la politica estera, la preoccupazione è che le tendenze preesistenti verso un mondo più multipolare, ma meno multilaterale, accelereranno.

Solo il futuro confermerà se, quali e quante saranno le conseguenze della guerra di Israele per annientare Hamas, e quali i danni cumulativi alla reputazione inflitti non solo a Biden ma all’influenza americana nel mondo.

Per il momento si ha l’impressione che la Casa Bianca si sta lentamente rendendo conto dei limiti della propria capacità di dirigere non solo l’esito di questa guerra, ma quale ordine globale verrà in seguito.