Il colonnello generale Vladimir Zarudnitsky, capo dell’Accademia militare dello Stato maggiore dell’esercito russo, afferma che il conflitto in Ucraina potrebbe estendersi all’Europa.

“Non si può escludere la possibilità di un’escalation del conflitto in Ucraina, dall’aumento dei partecipanti alle ‘forze per procura’ utilizzate per il confronto militare con la Russia fino a una guerra su vasta scala in Europa”, ha affermato nella rivista Pensée Militaire, distribuita dal Ministero della Difesa russo.

“Un nuovo tipo di guerra ibrida”

“La principale fonte di minacce militari al nostro Stato è la politica anti-russa degli Stati Uniti e dei loro alleati, che stanno conducendo un nuovo tipo di guerra ibrida per indebolire la Russia con tutti i mezzi possibili, limitare la sua sovranità e distruggere il Paese e la sua integrità territoriale”, ha continuato.

Secondo i commenti condivisi dall’agenzia di stampa ufficiale RIA, “la probabilità che il nostro Stato venga deliberatamente coinvolto in nuovi conflitti militari aumenta considerevolmente”.

Vladimir Zarudnitski invita anche la Russia ad organizzare la propria difesa, unendo i suoi alleati attorno alle esigenze militari del Paese.

Segnalato da Nakatomy