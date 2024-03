Corea del Nord, Kim guida carro armato e prepara la guerra

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un si è unito alle sue truppe in addestramento per utilizzare carri armati di nuova concezione, il tutto per chiedere al paese maggiori sforzi per prepararsi alla guerra, hanno riferito giovedì i media statali.

L’addestramento dei carri armati del Nord è stato visto come una risposta alle esercitazioni militari annuali di 11 giorni tra Corea del Sud e Stati Uniti che termineranno giovedì prossimo. Il Nord vede le esercitazioni dei suoi rivali come una prova generale dell’invasione.

L’addestramento nordcoreano di mercoledì è stato progettato per ispezionare le capacità di combattimento dei carristi e ha coinvolto il nuovo tipo di carro armato che Kim ha definito “il più potente del mondo”, riporta l’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale.

Durante l’addestramento, i carri armati pesanti si muovevano in varie circostanze di combattimento duro simulato e sparavano colpi contro i bersagli. Kim è montato su uno dei carri armati del nuovo tipo e lo ha guidato lui stesso, “aumentando l’alto spirito militante dei carristi del nostro esercito”, riporta KCNA.

L’addestramento sudcoreano-americano prevede un addestramento al posto di comando simulato al computer e 48 tipi di esercitazioni sul campo, il doppio del numero condotto l’anno scorso.

La Corea del Nord ha intensificato le sue attività di test sulle armi dall’inizio del 2022 nel tentativo di modernizzare e ampliare i suoi arsenali nucleari e missilistici.

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno ampliato le loro esercitazioni di addestramento e un’esercitazione trilaterale che ha coinvolto il Giappone in risposta.

Gli esperti militari affermano che Kim probabilmente vorrà utilizzare il suo arsenale di armi potenziato per ottenere concessioni statunitensi come un ampio alleggerimento delle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord.

Si prevede che la Corea del Nord estenderà le sue attività di test e intensificherà la retorica bellicista quest’anno, poiché sia gli Stati Uniti che la Corea del Sud terranno importanti elezioni.