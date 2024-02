Biden, stop alla guerra per Ramadan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dice di sperare che un accordo per il cessate il fuoco a Gaza possa essere raggiunto entro lunedì. Parlando con i giornalisti al seguito nel suo viaggio a New York, dove ha partecipato a uno show televisivo sulla NBC, Biden ha detto: «Spero entro la fine del weekend». Era in risposta alla domanda se si aspettasse che il cessate il fuoco tra Hamas e Israele cominciasse presto. «Il mio consigliere alla sicurezza nazionale – ha aggiunto Biden – mi dice che siamo vicini. Siamo vicini. Ma ancora non è fatta. La mia speranza è che entro lunedì avremo un cessate il fuoco».