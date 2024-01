Bibi sbeffeggiato da MBZ

MBZ pensa – giustamente – che Zelenskyj per la difesa dell’Ucraina riceve molti soldi da molte nazioni, quindi forse potrebbe aiutare Israele, per capirci.

Il rifiuto di MBZ sottolinea il chiaro segnale inviato da quasi tutti i paesi arabi, nessuna voglia di pagare il conto per mantenere lo status quo in Cisgiordania e Gaza dopo la guerra.

“L’idea che i paesi arabi intervengano per ricostruire nel dopoguerra e pagare i costi di ciò che sta accadendo, attualmente è un pio desiderio”, ha detto una fonte governativa degli Emirati.

MBZ si è detto pronto ad aiutare sull’ampia questione dei palestinesi, in appoggio al popolo martoriato dai bombardamenti israeliani, che hanno causato quasi 23.000 tra i civili, di cui il 60% donne e bambini. Ma quando Netanyahu ha chiesto se gli Emirati Arabi Uniti avrebbero potuto pagare i sussidi ai lavoratori palestinesi, il presidente degli Emirati è rimasto sbalordito, secondo la fonte emiratina.

MBZ non poteva credere che il primo ministro israeliano pensasse di essere disposto a pagare per un problema creatosi a causa della decisione di Israele di non accogliere i lavoratori.