di Luca Ciarrocca

“Come facciamo a mettere in sicurezza i missili nucleari?”. Nella telefonata tra il più alto grado militare in America e la terza carica in linea per la successione alla Casa Bianca – a distanza di tre anni – c’è tutta la drammaticità delle convulse ore seguite all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, il fallito golpe dei trumpiani.