Immobili commerciali, il contagio si estende dall’America all’Europa

I problemi nel mercato immobiliare commerciale statunitense, che hanno già colpito le banche di New York e del Giappone, questa settimana si sono spostati in Europa, alimentando i timori di un contagio più ampio.

L’ultima vittima è stata la tedesca Deutsche Pfandbriefbank AG, che ha visto le sue obbligazioni crollare a causa dei timori sulla sua esposizione al settore. Mercoledì la banca ha risposto rilasciando una dichiarazione non prevista in cui affermava di aver aumentato gli accantonamenti a causa della “persistente debolezza dei mercati immobiliari”.

Ha descritto l’attuale crisi come la “più grande crisi immobiliare dai tempi della crisi finanziaria”, stando a quanto riportato da Bloomberg.

Le banche stanno prendendo accantonamenti crescenti sul debito esteso ai proprietari di immobili e ai costruttori mentre il mercato del debito prestiti inizia a irrigidirsi dopo che l’aumento dei tassi di interesse ha eroso il valore degli edifici in tutto il mondo.

Martedì, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che le perdite negli immobili commerciali sono una preoccupazione che metterà sotto stress i proprietari, ma ha aggiunto che ritiene che il problema sia gestibile.

Per gli uffici negli Stati Uniti, dove il ritorno al lavoro dopo la pandemia è stato più lento e meno incisivo del previsto, il crollo di valore è stato particolarmente grave. E alcuni prevedono che l’impatto complessivo potrebbe non essere ancora pienamente compreso nel prezzo. Gli analisti di Green Street hanno affermato che quest’anno potrebbe essere necessaria un’ulteriore svalutazione fino al 15%.

“I prezzi delle valutazioni rimangono troppo alti”, si legge in una nota. “I creditori che basano le loro decisioni su queste valutazioni hanno maggiori probabilità di subire svalutazioni” e di conseguenza alcuni potrebbero affrontare situazioni di “tensione”.

Alla borsa di Francoforte e le azioni di Deutsche Bank e Commerzbank AG sono calate di circa il 3,0%, entrambe sottoperformando l’indice Euro Bank Stoxx.

Le preoccupazioni su PBB si sono diffuse ad altre banche con esposizione CRE. Le obbligazioni della Aareal Bank AG hanno perso circa 10 punti negli ultimi due giorni e ora vengono quotate a 76 centesimi di euro. A novembre, è stato riferito che il valore dei prestiti in sofferenza statunitensi era più che quadruplicato rispetto all’anno precedente.

Anche le banche regionali tedesche hanno risentito della loro esposizione agli immobili commerciali. Nel primo semestre del 2023 le principali banche statali Helaba, BayernLB, LBBW e NordLB hanno accantonato complessivamente circa 400 milioni di euro.

Se le perdite CRE si diffondessero in Europa attraverso le banche tedesche più piccole, ciò avrebbe un’eco della crisi finanziaria globale del 2008. Allora furono le banche regionali a finire nei guai, quando la loro esposizione ai mutui subprime negli Stati Uniti portò a svalutazioni per miliardi di euro. Altrove in Europa, la svizzera Julius Baer Group Ltd. ha dichiarato che svaluterà di oltre 600 milioni i prestiti alla società immobiliare Signa in bancarotta.