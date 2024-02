Bitcoin toro, riconquista quota $60.000

Bitcoin è salito a 60.000 dollari per la prima volta in più di due anni, grazie al crescente ottimismo sul fatto che la domanda per il token si sta ampliando oltre gli appassionati di asset digitali.

La più diffusa delle criptovalute è salita di oltre il 40% quest’anno, alimentata in parte dal successo del lancio degli ETF statunitensi che detengono le monete che hanno attirato più di 6 miliardi di dollari da quando hanno iniziato a essere scambiate l’11 gennaio. L’ultima volta che Bitcoin è stato scambiato a 60.000 dollari era il novembre 2021, dopo aver raggiunto il massimo storico di quasi 69.000 dollari all’inizio di quello stesso mese.

Un’imminente riduzione della crescita dell’offerta di Bitcoin, nota come halving, sta alimentando il sentiment ottimista. Ciò ha contribuito a estendere un rally prolungato che ha anche alimentato l’appetito speculativo per token più piccoli che vanno da Ether a Dogecoin.

“Stiamo iniziando a vedere un tipo di rally FOMO (fear of missing out) abbastanza chiaro”, ha affermato Zaheer Ebtikar, fondatore del fondo crittografico Split Capital. “Sempre più persone sono semplicemente convinte che è il momento di acquistare”.

L’intenso rally ha portato Bitcoin sulla buona strada per il suo più grande guadagno mensile da dicembre 2020, quando il token digitale è balzato del 50% a circa 9.600 dollari.