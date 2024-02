Il fallimento del WTO, bloccato da veti e nazionalismo

Il futuro del commercio mondiale è a un punto di svolta: se le politiche tendenze protezionistiche e populiste avranno la meglio rispetto a un percorso che da ottant’anni verso un commercio globale basato su regole.

La conferenza biennale dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO-OMC) di questa settimana negli Emirati Arabi Uniti vedrà i suoi 164 paesi membri cercare di raggiungere accordi sul destino degli stock ittici mondiali, sul futuro del commercio digitale e su come i paesi possono salvaguardare la propria sicurezza alimentare.

Ma l’accordo su una qualsiasi di queste questioni potrebbe non essere sufficiente per salvare un’istituzione globale che è sempre più dilaniata dagli obiettivi contrastanti dei suoi membri, dalla frammentazione economica alimentata dalla guerra della Russia in Ucraina e dalla ritirata della leadership americana sul commercio globale.

“Potresti mettere il più grande sensale, arbitro e negoziatore del mondo a capo dell’OMC in questo momento e non credo che potrebbe succedere molto”, ha detto Rufus Yerxa, un ex funzionario commerciale statunitense che è stato vicedirettore dell’OMC dal 2005 al 2013.

L’incapacità dei paesi membri dell’OMC di produrre qualcosa di significativo alla 13a Conferenza ministeriale del gruppo potrebbe erodere ulteriormente la capacità dell’organizzazione con sede a Ginevra di creare nuove regole commerciali globali e impedire un mondo in cui blocchi economici concorrenti causano prezzi più alti per consumatori e imprese.

Il direttore generale dell’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, si arrabbia all’idea che l’OMC sia morta. “Non sono il tipo che lavora per un’organizzazione paralizzata o moribonda. … Se è moribondo e paralizzato, sono fuori. Semplice”.

“Ci sono così tante cose che potrebbero andare male alla riunione ministeriale per il commercio globale e la crescita economica, e la domanda è se un numero sufficiente di membri dell’OMC riusciranno a controllare i danni e a frenare alcune delle loro tendenze protezionistiche e populiste”, ha affermato Christine McDaniel, economista dell’USTR ora al Mercatus Center, un think tank sul libero mercato.

Gli Stati Uniti, uno dei principali artefici del sistema dell’OMC nel secolo scorso, mettono sempre più in discussione la struttura sottostante dell’organizzazione. Due decenni dopo aver guidato la Cina nell’OMC, i leader statunitensi di entrambi i partiti accusano l’organizzazione di fare poco per allineare il sistema economico di Pechino al commercio globale giusto e aperto.

“Per decenni, gli Stati Uniti sono stati orgogliosi di sostenere l’ordine internazionale basato su regole e il sistema commerciale multilaterale”, ha affermato lo scorso autunno la rappresentante statunitense per il commercio Katherine Tai in un discorso al Center for Strategic and International Studies. “Ma il funzionamento e l’equità di questo ordine sono ora in discussione”.

In un rapporto annuale pubblicato venerdì sulla conformità della Cina all’OMC, Tai ha affermato che “la Cina abbraccia ancora un approccio diretto dallo Stato e non di mercato all’economia e al commercio” nonostante sia membro dell’OMC da 22 anni.

L’ex presidente Donald Trump, che ha ripetutamente infranto le norme dell’OMC durante il suo mandato, sta ora minacciando di imporre un dazio aggiuntivo del 10% a tutti gli altri paesi se riconquisterà la Casa Bianca, una mossa che violerebbe le regole dell’OMC e probabilmente scatenerebbe ritorsioni. Si è inoltre impegnato a revocare le “normali relazioni commerciali permanenti” con la Cina, ponendo le basi per tariffe aggiuntive oltre a quelle imposte su beni cinesi per un valore di oltre 300 miliardi di dollari nel 2018 e nel 2019.

Le dure trattative commerciali di Trump rendono difficile per l’amministrazione Biden raggiungere qualsiasi accordo che possa farla apparire debole agli occhi degli elettori operai che si sentono bruciati dai precedenti accordi commerciali statunitensi. Ciò sovrasta anche la riunione ministeriale di questa settimana.

“Perché le persone dovrebbero stringere un accordo con noi adesso su questioni chiave dell’OMC se non sanno nemmeno se la prossima amministrazione accetterà gli accordi?” Yerxa ha detto.

Fonte: Politico