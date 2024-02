Gas naturale crolla al minimo di 30 anni

BRIDGEPORT, Texas – Per quasi un anno, i produttori di gas naturale degli Stati Uniti hanno frenato la produzione a causa del calo dei prezzi. Ma gli incessanti incrementi della produzione, anche da parte delle compagnie petrolifere che pompano gas come sottoprodotto del petrolio, hanno scatenato forniture record.

Nella competizione petrolio contro gas, i produttori di gas stanno perdendo terreno. Alcuni chiudono pozzi, cancellano progetti o si vendono ai rivali per evitare perdite.

Questo mese i prezzi del gas naturale sono scesi al minimo trentennale corretto per l’inflazione di 1,59 dollari per mille piedi cubi, avvantaggiando i consumatori del carburante come i servizi di pubblica utilità, ma danneggiando i produttori che vendono a prezzi nominali così bassi come lo erano nel momento del crollo dovuto al COVID-19.

L’anno scorso le aziende del gas hanno tagliato le trivellazioni del 22% per arginare il flusso dei pozzi. Ma i flussi continuano ad arrivare: gli Stati Uniti pomperanno 105 miliardi di piedi cubi al giorno di gas quest’anno, in aumento di 2,5 miliardi di piedi cubi al giorno nell’ultimo anno.

Tale aumento è sufficiente ad alimentare 12,5 milioni di case americane per un giorno.

Nella maggior parte dei settori, gli aumenti di volume sono positivi. Una maggiore produzione equivale a un maggiore profitto. Ma l’aumento della produzione ha sopraffatto gli sforzi volti a ridurre le trivellazioni e persino la domanda a causa delle temperature gelide, portando a un calo dei prezzi che ha messo a dura prova gli Stati Uniti. Al contrario, i prezzi di riferimento del greggio WTI sono scesi solo del 17%.

I prezzi del petrolio si sono mantenuti stabili grazie ai tagli all’offerta globale da parte dei principali produttori dell’OPEC e dei loro alleati. Ma l’impennata della produzione di gas, soprattutto da parte delle compagnie petrolifere che vedono il gas come un sottoprodotto della loro produzione, si è rivelata “relativamente insensibile ai prezzi”, ha affermato Nicholas O’Grady, CEO di U.S. esploratore di gas di scisto Northern Oil and Gas.

I produttori di gas sono stati riluttanti a tagliare profondamente la produzione in vista dell’apertura di nuovi giganteschi impianti di gas naturale liquefatto (GNL) in questo decennio, ha affermato O’Grady. Le esportazioni di GNL drenerebbero le forniture di gas in eccesso e dovrebbero riportare i prezzi a livelli che renderebbero redditizio il gas per trivellare nuovamente entro il 2025, prevedono O’Grady e Kalnin di BKV.

Fonte: Reuters