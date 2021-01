Bitcoin precipita: -30% da inizio anno (dopo folli rialzi)

(WSC) MILANO – Il bitcoin è sceso sotto i $30.000 giovedì, siamo di fronte all’ennesimo crollo della criptovaluta dopo rialzi forsennati, ha continuato la sua discesa nel 2021 dopo aver quadruplicato il valore lo scorso anno.

La valuta digitale è scesa ieri -17% a quota $29.246,77, spazzando via circa $100 miliardi dal mercato, secondo i dati di CoinDesk.

Bitcoin è crollata di oltre il 30% dal picco di $41.940 all’inizio di gennaio.

L’ultimo scrollone, che arriva senza una chiara ragione se non quella di massicci realizzi per chi aveva guadagnato dopo settimane di folli rialzi, sottolinea la volatilità della più nota delle criptovalute, negli ultimi anni diventata un investimento popolare per i day trader e per molte fasce della crminalità, anche se ha ancora un’applicazione limitata nel mondo reale.

Bitcoin è cresciuto di oltre il 300% nel 2020, chiudendo l’anno esattamente dove si trova attualmente. Determinanti secondo alcuni operatori sono state le dichiarazioni anti crypto di Janet Yellen, il nuovo ministro del Tesoro Usa (ex governatore della Federal Reserve).