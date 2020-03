Petrolio, Putin rompe il fronte arabo Opec, Russia fa gioco a sè

Come si può spiegare la resistenza della Russia agli ulteriori tagli della produzione di petrolio? Ieri il «niet» di Mosca ha fatto precipitare le quotazioni del barile, e soprattutto ha fatto traballare (per adesso non ancora cadere) il sistema Opec+, che negli ultimi anni aveva garantito una certa stabilità al mercato ripartendo sulle spalle di tutti i Petro-Stati (Usa esclusi) l’onere di non far precipitare i prezzi.

Secondo qualche osservatore, la Russia potrebbe ora permettersi di non cedere sui livelli di produzione a causa delle misure di austerità prese da Vladimir Putin negli anni scorsi, come risposta alle sanzioni occidentali.

I tagli di spesa, gli incassi in valuta pregiata dovuti alle maggiori esportazioni (frutto anche della debolezza del rublo) farebbero sì che ora Mosca possa contare su un debito ridotto, su ingenti riserve valutarie (le quarte al mondo) e, soprattutto, abbia abbassato il suo «prezzo di equilibrio» del barile intorno ai 50 dollari.