Vanguard lancia l’allarme: rischio tassi al 5%

Secondo Vanguard, il colosso americano dei fondi d’investimento, il mercato dei titoli del Tesoro si sta avvicinando a livelli che rischiano di innescare una grande svendita, spingendo i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni al 5%.

“Siamo in una zona pericolosa in questo momento”, ha detto in un’intervista Ales Koutny, responsabile dei tassi internazionali di Vanguard.

Anche un piccolo movimento al rialzo – oltre il livello critico del 4,75% – potrebbe costringere gli investitori ad abbandonare le loro scommesse su un rally, dando il via a un’ondata di vendite che potrebbe spingere i rendimenti verso i massimi del 2007, ha affermato l’analista di Vanguard.

Gli investitori si erano riversati sui titoli del Tesoro alla fine dello scorso anno, scommettendo su un rapido ciclo di allentamento da parte della Federal Reserve. Tuttavia, poiché i dati più recenti hanno evidenziato una forza persistente dell’economia statunitense, il mercato si è rivoltato contro di loro.

Molti sono stati costretti a vendere le proprie partecipazioni per limitare le perdite, ha affermato Koutny, che aiuta a gestire gli asset attivi di Vanguard da 1,7 trilioni di dollari.

“Pensiamo ancora che ci sia una posizione lunga residua rimasta”, ha spiegato Koutny a Bloomberg. “Se non si riuscisse a risolvere il problema in modo ordinato, quella mossa disordinata potrebbe essere ciò che alla fine ci porterà al 5%”.

La disfatta si è aggravata la scorsa settimana dopo che i dati hanno mostrato che l’inflazione rimane persistentemente elevata. Martedì il rendimento del decennale è balzato a quasi il 4,7%, per poi tornare al 4,57% giovedì. I trader scommettono che la Fed inizierà a tagliare i tassi a settembre, molto più tardi rispetto alle aspettative – giugno – di appena un mese fa.