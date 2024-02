Vodafone, nessun segnale né internet per migliaia di utenti

Giornata complicata per i clienti di. Sonogli utenti che segnalano sul weballadell’operatore. Lo rivela il report in tempo reale del sito downdetector.it – citato dall’agenzia AdnKronos –, mentre il 14 per cento lamenta “nessun segnale” e il 10 un “totale blackout”. Ad avere problemi in particolare la navigazione internet e il funzionamento di WhatsApp.