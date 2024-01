Un miliardario russo perde la causa per frode contro Sotheby’s

NEW YORK (AP) – Un collezionista d’arte miliardario russo ha perso martedì una battaglia legale con Sotheby’s, quando una giuria statunitense si è schierata dalla parte della casa d’aste in una causa secondo cui l’uomo d’affari sarebbe stato derubato mentre assemblava un tesoro di opere che includeva un famoso dipinto noto come “il Leonardo perduto”.

Una giuria federale di New York ha deliberato per alcune ore prima di prendere una decisione nel caso di Dmitry Rybolovlev contro Sotheby’s, ha riferito il New York Times. Il tycoon dei fertilizzanti ha affermato che la casa d’aste ha aiutato un mercante d’arte svizzero a truffarlo per oltre 160 milioni di dollari imponendo silenziosamente enormi ricarichi sulle opere da lui acquistate. In lacrime quando ha testimoniato all’inizio di questo mese, ha detto che non solo aveva perso soldi ma anche fiducia.

Sotheby’s ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna condotta illecita e di aver seguito tutti gli standard legali, finanziari e di settore. Martedì la decisione è stata considerata un segno di totale rivendicazione.

“La sentenza di oggi riafferma l’impegno di lunga data di Sotheby nel sostenere i più alti standard di integrità, etica e professionalità in tutti gli aspetti del mercato dell’arte”, ha affermato la casa d’aste in una nota dopo il verdetto.

Tuttavia, l’avvocato di Rybolovlev Daniel Kornstein ha affermato che “la segretezza ha reso difficile dimostrare un complesso caso di favoreggiamento e frode”.

“Questo caso ha raggiunto il nostro obiettivo di far luce sulla mancanza di trasparenza che affligge il mercato dell’arte”, ha affermato l’avvocato, chiedendo riforme che “devono essere fatte fuori dal tribunale”.

Rybolovlev, 57 anni, ha speso 2 miliardi di dollari dal 2002 al 2014 per costruire una collezione d’arte di prim’ordine con opere di giganti come Picasso, Rodin, Modigliani, Klimt, Magritte e Leonardo da Vinci. Per aiuto nella ricerca e nell’acquisizione di opere d’arte, si è rivolto al broker svizzero Yves Bouvier.