‘New York Times’: +300.000 abbonati digital in tre mesi

La New York Times Company ha aggiunto 300.000 abbonati digitali a pagamento nel quarto trimestre del 2023, ha affermato mercoledì la società, contribuendo a spingere per la prima volta le entrate annuali degli abbonamenti digitali sopra il miliardo di dollari.

Il Times ha riportato un fatturato totale di 676,2 milioni di dollari negli ultimi tre mesi dell’anno, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. L’utile operativo rettificato è aumentato dell’8,5%, raggiungendo i 154 milioni di dollari.

È stato “un anno forte per il Times che ha dimostrato la forza della nostra strategia di diventare il sito di abbonamento essenziale per ogni persona curiosa che cerca di comprendere e interagire con il mondo”, ha affermato in una nota Meredith Kopit Levien, presidente e amministratore delegato della società.

Negli ultimi anni l’azienda si è concentrata sulla distribuzione di un pacchetto di prodotti agli abbonati: le notizie principali e giochi come Wordle e Spelling Bee; il suo sito di recensioni di prodotti, Wirecutter; un’app per ricette; e The Athletic, il suo sito web di notizie sportive.

L’Athletic, acquistato dal Times due anni fa per 550 milioni di dollari, ha continuato a perdere denaro nel quarto trimestre. Ma la sua perdita operativa si è ridotta a 4,4 milioni di dollari, rispetto ai 9,6 milioni di dollari dell’anno precedente. I ricavi di The Athletic sono cresciuti del 31,3%, raggiungendo i 38,5 milioni di dollari.

Alla fine dell’anno, il Times aveva 10,36 milioni di abbonati, 9,7 milioni dei quali solo digitali. La società ha un obiettivo dichiarato di 15 milioni di abbonati entro la fine del 2027. Il numero di abbonati alla carta stampata ha continuato a diminuire. Erano 730.000 alla fine del 2022 e 660.000 alla fine del 2023.

Gran parte del settore dei media è in subbuglio, con editori come il Los Angeles Times, il Washington Post e Business Insider che licenziano giornalisti o offrono acquisizioni negli ultimi mesi. I fattori contrari includono un calo dei lettori che raggiungono i siti di notizie attraverso le piattaforme di social media, un minore interesse degli utenti per le notizie e un mercato difficile per la pubblicità.

La pubblicità è stata un punto debole per il Times nel quarto trimestre. I ricavi pubblicitari totali sono diminuiti dell’8,4%, a 164,1 milioni di dollari. La pubblicità digitale è scesa del 3,7% e quella stampata del 16,2%, e la società ha dichiarato di aspettarsi ulteriori cali nei primi tre mesi di quest’anno.

Mercoledì le azioni del Times sono scese a Wall Street di oltre l’8% dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili.

Fonte: New York Times