Task force ricostruzione a guida Draghi? Una super FAKE NEWS con finta Ansa

(ANSA) – ROMA, 02 APR – “A quanto apprende l’ANSA sarebbero in corso interlocuzioni tra il Quirinale e Palazzo Chigi per una task force per la ricostruzione, che sarà operativa per gestire la fase 2 dell’emergenza da Coronavirus. La task force dovrebbe essere guidata dall’ex presidente della BCE, Mario Draghi. Tra i nomi dei componenti già al vaglio, quello del giurista, Sabino Cassese, dell’ex presidente del Consiglio e giudice della Corte Costituzionale, Giuliano Amato e dell’attuale Capo di Gabinetto del Mef, Luigi Carbone”.

Questo testo, circolato su WhatsApp, è assolutamente falso. Una FAKE come poche se ne sono viste negli ultimi tempi.

Poichè il testo dilagava sulle WhatsApp di migliaia di persone nel primo pomeriggio di giovedì, l’ANSA è stata costretta a mandare in rete una vera smentita, eccola:

(ANSA) – ROMA, 2 APR – Circola in queste ore in alcune chat di whatsapp una falsa notizia attribuita all’agenzia ANSA a proposito di colloqui che sarebbero in corso tra Palazzo Chigi e Quirinale su una ‘task force per la ricostruzione’ per l’emergenza coronavirus. La direzione dell’ANSA avvisa tutti gli abbonati e i lettori di Ansa.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L’ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale. (ANSA). RED 02-APR-20 15:13 NNNN

