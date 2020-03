Futures su DJIA in rialzo di 371 punti dopo la vittoria di Joe Biden

I futures sugli indici azionari statunitensi indicano un netto miglioramento mercoledì poiché le prime votazioni sul Super Tuesday hanno mostrato che l’ex vicepresidente Joe Biden ha ottenuto una vittoria importante, conquistando per ora nelle primarie democratiche la maggioranza dei delegati (per ora 9 stati contro 3 a Sanders e 3 non assegnati).

I futures sul Dow Jones Industrial Average indicano un balzo di circa 371 punti all’apertura.

Praticamente finita la corsa alla Casa Bianca, appena cominciata, del miliardario Mike Bloomberg, il quale dopo aver speso oltre mezzo miliardo di dollari, ha vinto stanotte solo nelle Isole Samoa. Un flop senza appello.

***

L’ex presidente Joe Biden ha vinto in almeno otto stati al Super Tuesday, mentre Bernie Sanders è ben posizionato per prendersi quattro stati, fra cui la California, secondo i risultati ancora parziali della tornata di votazioni per nominare il candidato Democratico alle elezioni presidenziali.

A sorpresa Biden ha ottenuto una serie di vittorie nel Sud, nel Midwest e in New England nella più importante giornata di votazioni per la campagna elettorale Democratica. Gli americani nei 14 stati hanno espresso il loro voto per lo sfidante del presidente Repubblicano Donald Trump nelle elezioni del 3 novembre.

“Per quelli che sono stati fatti cadere, esclusi, lasciati indietro, questa è la vostra campagna”, ha detto Biden, ex vicepresidente, dopo tre deludenti performance nelle prime tre votazioni, seguite però da una vittoria in South Carolina.

“Siamo decisamente ancora vivi”, ha detto ai suoi fedeli sostenitori a Los Angeles.

Sanders, il favorito nelle primarie, ha vinto in Colorado, Utah e nel suo stato natale del Vermont, secondo Edison Research.

Fox News e AP prevedono che Sanders vincerà in California che, con i suoi 415 delegati, rappresenta uno degli stati decisivi per la nomina. Tuttavia Edison Research e altri network si sono astenuti dall’annunciare già un vincitore, durante la conta dei voti.

Godendo di un forte sostegno tra gli afroamericani, i moderati e gli elettori più anziani, Biden vince facilmente in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Più difficile prevedere il risultato in altri importanti stati come Texas e Maine.

Per Biden, la cui campagna era a rischio dopo le deludenti performance in Iowa e New Hampshire, si è trattato di una svolta. Fino a una settimana fa era secondo a Sanders per numero di stati e nei sondaggi nazionali.