(WSC) LONDRA – Il greggio (WTI) è crollato più del 14% nelle ultime 8 sessioni di trading. Il grafico qui sotto parla da solo.

Secondo gli operatori del settore, il petrolio è in forte ribasso, per il calo dell’attività produttiva in tutto il mondo (Cina a parte) dovuto alle misure restrittive per contenere la pandemia di Covid-19.