Euro venduto a piene mani, e il dollaro si rafforza. Effetto Lagarde

Il messaggio della Lagarde di oggi può essere sintetizzato da una frase della Lagarde stessa: “ECB was there in the first wave and will be there in the second wave”

Le azioni possibili comprendono sia allungamento quali/quantitativo del PEPP e del QE sia modifiche della TLTRO su cui è stata fatta domanda

ad hoc

e che la Lagarde ha preso al balzo per sottolineare che “ECB is very attentive to the pandemic effects on banks”.