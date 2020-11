(WSC) LONDRA – L’euro è stata la valuta più utilizzata per i pagamenti globali il mese scorso, secondo i dati della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications riportati da Bloomberg. Questa è la prima volta che la moneta europea ha superato il dollaro dal febbraio 2013.

Sconvolgimenti sul fronte commerciale (la guerra Usa contro Cina), la recessione mondiale indotta dalla pandemia di Covid19 e la disarmonia (per non dire frattura) sul fronte politico e geopolitico hanno rinnovato la pressione nei confronti di tutti gli operatori internazionali a ridurre la quota di pagamenti in dollari su scala globale.

La valuta statunitense si è indebolita di oltre l’11% dal picco di marzo sul paniere delle principali monete, con previsioni di ulteriori ribassi e investitori in fuga da un importante fondo negoziato in dollari rialzista.

Il dollaro rimane comunque la principale valuta di finanziamento, ha affermato la Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) in un suo rapporto di luglio.