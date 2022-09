Usa, indagine approfondita sulle truffe del mondo cripto

(WSC) LONDRA – La sottocommissione per la politica economica e dei consumatori della House Oversight Committee degli Stati Uniti ha richiesto un’indagine approfondita sulle truffe del mondo cripto e ha chiesto agli exchange di essere più proattivi in proposito.

Proprio ieri l’FBI ha lanciato un monito agli investitori delle piattaforme DeFi, sottolineando che i criminali informatici sfruttano sempre più spesso le vulnerabilità di questo ecosistema. Ad oggi, quasi 2,45 miliardi di dollari sono stati rubati dalla DeFi.

Le truffe nel settore cripto avvengono in tutto il mondo.

Il fondatore dell’exchange turco Thodex è stato arrestato in Albania dopo un exit-scam. Le autorità hanno avviato la procedura per la sua estradizione in Turchia.

Il fondatore di Thodex, Faruk Fatih Özer, aveva lasciato il Paese e cancellato tutti gli account sui social media. In quel momento l’exchange deteneva i portafogli di quasi 400.000 utenti per un valore di 2 miliardi di dollari.