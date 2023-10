Tassi, al 5% sono già alti quelli di mercato. Pausa Fed o no?

I mercati azionari europei sono pronti ad aprire in ribasso venerdì, mentre gli investitori digeriscono i commenti provenienti dagli Stati Uniti e il sentiment globale vacilla.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha riconosciuto i recenti segnali di raffreddamento dell’inflazione, ma ha affermato giovedì che la banca centrale sarà “risoluta” nel suo impegno rispetto al mandato del 2%. Powell non ha delineato un percorso politico specifico, ma non ha nemmeno fornito indicazioni sulla possibilità di un ulteriore aumento dei tassi di interesse.

La Fed ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati durante l’ultima riunione di settembre, ma ha suggerito che ci sarebbe stato un ulteriore aumento prima della fine dell’anno.

Gli investitori terranno d’occhio anche il vertice che si terrà venerdì tra le istituzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, dove i leader si incontreranno a Washington per discutere delle relazioni commerciali (e ovviamente della guerra Israele – Hamas).

Giovedì il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha spiegato le ragioni del continuo aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa a lungo termine e, secondo un osservatore di spicco della Fed, potrebbe aver involontariamente incitato i trader a continuare a spingerli al rialzo.

Alla domanda sul forte aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine – con il bond a 10 anni a meno di un punto base dalla soglia psicologicamente importante del 5%, Powell ha detto che l’aumento non sembra essere alimentato dalle aspettative per maggiore inflazione o ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed.

“Sta realmente accadendo con i premi a termine, che sono il compenso per detenere titoli a lungo termine, e non principalmente una funzione del mercato che guarda ai tassi dei fondi a breve termine”, ha detto Powell durante la sessione di domande e risposte dopo il suo discorso al’Economic Club di New York.

Questo è il tipo di aumento che restringe le condizioni finanziarie, che Powell ha riconosciuto potrebbe potenzialmente sostituire ulteriori rialzi della Fed “al margine”, ha osservato in una nota Krishna Guha, capo del team di politica globale e strategia della banca centrale presso Evercore ISI. Ma i commenti di Powell “non avevano alcuna urgenza per contrastare l’aumento dei rendimenti”, ha detto Guha. In effetti, Powell ha descritto la volatilità del mercato obbligazionario come qualcosa che la Fed dovrebbe lasciare che “accada”.

Ciò ha posto le basi per un nuovo irripidimento della curva dei rendimenti, con i tassi a lungo termine in aumento più di quelli a breve termine, ha affermato Guha. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è arrivato a meno di un punto base dalla soglia del 5% nell’azione pomeridiana, prima di chiudere gli scambi nordamericani in rialzo di 8,5 punti base al 4,987% – il suo massimo dal 20 luglio 2007, secondo ai dati di mercato del Dow Jones.

“Non pensiamo che Powell intenda dare il via libera a un ulteriore aumento dei rendimenti, ma temiamo che la crescita rialzista e il tono indiretto sui rendimenti possano significare che questo è il modo in cui vengono interpretate le sue osservazioni”, ha scritto Guha.