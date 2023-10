Sandali Birkenstock, brutto flop al Nasdaq

Il produttore tedesco di sandali Birkenstock ha fallito nel suo primo giorno di negoziazione alla borsa del Nasdaq, in controtendenza rispetto alla recente tendenza di debutti esplosivi per nuove società quotate come il designer di chip Arm, il corriere di generi alimentari Instacart e la società di automazione del marketing Klaviyo.

Birkenstock (BIRK) ha fatto il suo debutto con l’IPO mercoledì a 41 dollari per azione, con il prezzo iniziale della società di 46 dollari per azione, ad una valutazione di 9,3 miliardi di dollari, ma alla fine della giornata è crollata del 12% e ora ha una capitalizzazione di mercato di 7,6 miliardi di dollari.

è andata negli ultimi anni e cosa dovrà raggiungere il marchio per mantenere forte l’azienda in futuro.

Brown esprime il suo pensiero sulla valutazione: “Sono stati troppo avidi nell’uscire a 46 dollari per azione… Penso che sia stato troppo aggressivo e un po’ avventato,” ha commentato a Yahoo Finance l’ex presidente di LVMH per il Nord America, Pauline Brown sul debutto a Wall Street di Birkenstock.

Il passaggio dell’azienda dalla semplice funzionalità al marchio di moda (i sandali sono quattro pezzi di cuoio cuciti che vengono venduto in Italia allo scandaloso prezzo di 120 euro), fa sì che ora ci sia “un pubblico molto più difficile da sostenere o su cui costruire il prodotto rispetto al pubblico originale di ortopedici e hippy che hanno convissuto con i sandali Birkenstock per un più di una generazione”.