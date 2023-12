Puma: stop sponsor nazionale calcio Israele

Puma metterà fine alla sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio israeliana il prossimo anno, in base a una decisione presa prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha detto martedì un portavoce dell’azienda tedesca di abbigliamento sportivo.

“Mentre due squadre nazionali appena firmate – inclusa una nuova squadra – saranno annunciate entro la fine dell’anno e nel 2024, i contratti di alcune federazioni come Serbia e Israele scadranno nel 2024”, ha detto il portavoce in una nota inviata via email.

La decisione è stata presa nel 2022 come parte della nuova “strategia meno grande e migliore” di Puma ed era in linea con le tempistiche regolari per la progettazione e lo sviluppo delle maglie delle squadre, ha aggiunto il portavoce.

A riportare la decisione è stato il Financial Times.

Il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni (BDS) guidato dai palestinesi aveva chiesto il boicottaggio dell’azienda di abbigliamento sportivo prima dell’attacco del 7 ottobre per la sua sponsorizzazione della squadra israeliana.

Tuttavia, gli appelli al boicottaggio sono diventati più forti e si sono estesi a più aziende e prodotti in seguito all’offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza dopo l’attacco mortale di Hamas nel sud di Israele.