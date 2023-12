La guerra di Tesla con i sindacati svedesi si estende alla Danimarca

L’aspra disputa sindacale di Tesla con i sindacati svedesi si è ulteriormente intensificata dopo che un sindacato nella vicina Danimarca ha affermato che avrebbe intrapreso un’azione di solidarietà per impedire alle auto elettriche statunitensi di Elon Musk di raggiungere la Svezia.

Il più grande sindacato danese, 3F, ha dichiarato martedì che i suoi lavoratori portuali e autisti non trasporteranno più Tesla dirette in Svezia.

Il sindacato svedese IF Metall è impegnato in una disputa sempre più aspra con Tesla per il rifiuto della casa automobilistica statunitense di firmare un contratto collettivo. Il conflitto si è ora esteso a un paese terzo, poiché anche i lavoratori portuali norvegesi hanno affermato che si rifiuteranno di scaricare le Tesla destinate alla Svezia.