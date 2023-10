Jamie Dimon (JP Morgan Chase): “È il periodo più pericoloso da decenni”

Lunedì mattina, il punto sui mercati

La domanda di beni rifugio è diminuita con l’inizio della settimana di scambi in Asia con gli Stati Uniti e i loro alleati che tentano di contenere la guerra tra Israele e Hamas. La prospettiva di oscillazioni selvagge dei prezzi ha tuttavia continuato a perseguitare gli investitori, dopo l’impennata di venerdì del petrolio greggio, dell’oro e del franco svizzero rispetto all’euro. Il dollaro USA e i titoli del Tesoro – tradizionale rifugio in tempi di turbolenza – sono crollati nelle prime fasi degli scambi. Secondo Bloomberg Economics, una guerra più ampia in Medio Oriente rischia di portare l’economia mondiale in recessione. Ciò aggiunge un altro timore alla lunga e crescente lista di preoccupazioni degli investitori, inclusa la questione se la Federal Reserve abbia finito di aumentare i tassi di interesse. Ecco cosa ha detto Jamie Dimon, l’amministratore delegato di JP Morgan Chase:

Jamie Dimon, l’amministratore delegato di JP Morgan Chase, una delle banche d’affari più importanti del mondo, non ha usato mezze misure. Parlando di macroeconomia e geopolitica ha scritto in una nota agli azionisti che “questo potrebbe essere il periodo più pericoloso che il mondo ha visto da decenni”.

JP Morgan Chase ha annunciato forti profitti per il terzo trimestre insieme – però – a un severo avvertimento venerdì da parte del suo massimo dirigente sui pericoli che il mondo deve affrontare a causa di molteplici minacce.

“Questo potrebbe essere il momento più pericoloso che il mondo abbia visto negli ultimi decenni”, ha affermato Jamie Dimon in una dichiarazione che ha accompagnato il comunicato stampa sugli utili della banca.

Il numero 1 del più grande istituto finanziario statunitense per patrimonio ha citato la guerra in corso in Ucraina e gli attacchi lanciati da Hamas contro Israele che, secondo lui, “potrebbero avere impatti di vasta portata sui mercati energetici e alimentari, sul commercio globale e sulle relazioni geopolitiche“.

“Attualmente, i consumatori e le imprese statunitensi rimangono in buona salute. Tuttavia, la persistente tensione del mercato del lavoro e i livelli di debito pubblico estremamente elevati, con il più grande deficit fiscale mai registrato in tempo di pace, aumentano il rischio che l’inflazione rimanga elevata e che i tassi di interesse crescano ulteriormente”, ha spiegato facendo il punto sull’economia degli Stati Uniti, le cui ripercussioni hanno grande influenza sul resto del mondo.

Oltre ai tassi elevati, il Ceo di JP Morgan Chase ha menzionato gli sforzi della Federal Reserve per ridurre le sue partecipazioni in bond e titoli obbligazionari. Il processo, noto come restrizione quantitativa (QT), “riduce la liquidità nel sistema in un momento in cui le capacità di creazione del mercato sono sempre più limitate dalle normative”, ha affermato.

Dimon nei giorni scorsi aveva detto di aver messo in guardia i clienti sulla possibilità che i tassi di interesse potrebbero non solo rimanere elevati ma anche aumentare significativamente da qui in poi.

“Mentre speriamo per il meglio, prepariamo l’azienda per un’ampia gamma di risultati in modo da poter offrire costantemente ai clienti, indipendentemente dall’ambiente”, ha affermato.

Per quanto riguarda JPMorgan, Dimon ha sottolineato che “tutte le linee di business hanno registrato un continuo rialzo nel trimestre, dimostrando le giuste scelte di anni di investimenti e il valore dei nostri principi di coerenza e forza”.

Nella sua lettera agli azionisti Dimon quindi spiega come i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank abbiano esposto problemi nella gestione manageriale e nella supervisione. Lo stress sul settore finanziario provocato dalle chiusure delle due banche Usa lo scorso mese, “è ancora una minaccia e dovrebbe essere affrontato dalle autorità, che dovrebbero modificare il processo regolatore”, scrive Dimon.

“Molti dei rischi si nascondevano sotto gli occhi di tutti. Non è stato il momento migliore per molte banche”. Poi aggiunge: “Ogni crisi che danneggia la fiducia degli americani nelle banche danneggia tutte le banche”. Dimon rassicura, poi, sulla sua successione alla guida di JPMorgan. “È un tema in agenda in ogni incontro del consiglio di amministrazione, sia quando io sono presente sia quando non ci sono. Potete stare tranquilli che il board se ne occupa”, afferma l’amministratore delegato della banca nella lettera agli azionisti.

Nella missiva, Dimon si sofferma anche sull’intelligenza artificiale definendola “straordinaria” e cruciale per il futuro di JPMorgan.