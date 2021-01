Hedge Funds: Melvin Capital ha perso -53% a gennaio, sfacelo GameStop

(WSC) NEW YORK – Melvin Capital Management, l’hedge fund che è rimasto coinvolto con altri fondi speculativi nell’impennata dei prezzi delle azioni di titoli sui cui c’erano forti posizioni short, ha perso il 53% a gennaio, secondo persone che hanno familiarità con la società, secondo quanto rivela il Wall Street Journal.

Melvin è stata fondata da Gabe Plotkin, un ex gestore di portafoglio per il titano degli hedge fund Steven A. Cohen, proprietario dei New York Mets. Ha iniziato l’anno con circa $12,5 miliardi e ora gestisce poco più di $ 8 miliardi. La cifra attuale include 2,75 miliardi di dollari in fondi di emergenza Citadel LLC, i suoi partner e Point72 Asset Management di Cohen iniettati nell’hedge fund lunedì scorso.

Nelle ultime settimane il valore del titolo in borsa di GameStop, una catena americana di negozi di videogiochi quotata al New York Stock Exchange, è aumentato di oltre il 275 per cento grazie all’azione più o meno coordinata di un gruppo di utenti del social network Reddit, che ha fatto perdere miliardi di dollari a fondi di investimento americani famosi e rispettati e ha sorpreso tutti i principali osservatori del mondo della finanza.

L’enorme crescita delle azioni di GameStop è cominciata a gennaio ed è avvenuta grazie a investitori amatoriali che si sono organizzati su Reddit con meme, emoji, dirette sulla piattaforma di streaming Discord e in generale con un atteggiamento più simile a quello dei troll di internet che a quello degli investitori finanziari. Questi investitori, riuniti sul canale Reddit r/wallstreetbets, che ha 2,7 milioni di utenti, si sono organizzati in maniera spesso caotica per comprare azioni di GameStop o convincere più persone possibili a farlo, portando il valore delle sue azioni da circa 4 dollari a metà del 2020 a 147 dollari alla chiusura delle contrattazioni il 26 gennaio. Soltanto martedì, il valore delle azioni è aumentato di quasi il 100 per cento.