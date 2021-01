WallStreetBets, la rivoluzione degli invisibili in borsa

(WSC) NEW YORK – E’ una rivoluzione, ma potrebbe finire in un bagno di sangue. Mentre le azioni di GameStop sono salite a nuovi massimi, il che ha provocato perdite di centinaia di milioni di dollari agli hedge fund che erano short sul titolo – incluso il fondo del proprietario dei New York Mets Steve Cohen – il fenomeno dei guadagni fulminei con il buy di azioni prese di mira dai ribassisti istituzionali è diventato globale, e sembra ormai appunto una vera “rivoluzione degli invisibili”, in borsa e non in piazza. I piccoli day trader uniti, in chat sul web tramite WallStreetBets, stanno facendo tremare il grande mercato borsistico. Il neo ministro del Tesoro USA, Janet Yellen, ex capo della Fed, ha annunciato di volersene occupare al più presto. Il che ha ringalluzzito i trader, invece di suscitare preoccupazioni.

Al punto che alcune piattaforme di trading come Robinhood, TD Ameritrade e ETrade stanno oggi limitando gli scambi su certi titoli favoriti dalla base rivoluzionaria, vietando la possibilità di comprare azioni come appunto GameStop, AMC Entertainment, American Airlines e perfino Nokia (foto sotto, warning per GameStop – GME).

In Europa, il titolo del centro commerciale Unibail-Rodamco-Westfield ha avuto un rialzo di +20%, mentre nello stesso settore Klepierre è salito +22%: lo scoperto (cioè l’ammontare del volume dei ribassisti che puntavano su un calo dei prezzi) su queste azioni si era attestato rispettivamente al 14% e al 15% del flottante.

La casa editrice Pearson (ex proprietaria del Financial Times) con circa il 15% di posizioni short, secondo i dati di IHS Markit, ha chiuso in rialzo mercoledì +14%. Il produttore di cuffie Koss, nel pre-mercato sale del 20% nonostante il formidabile +480% di ieri. Anche National Beverage e Bed Bath & Beyond sono entrambi ben comprati, dopo i forti rialzi di ieri. Eppure il gioco è pericoloso, altre azioni che sono aumentate allo stesso modo, senza motivo se non l’accordo di migliaia di daytrader, stanno subendo i primi ridimensionamenti: AMC è in calo -8% dopo il salto di +301% di mercoledì.

A Wall Street le azioni di GameStop sono in rialzo del 4,3% nel pre-mercato giovedì dopo l’esplosione di +135% ieri, un’impennata che il fondatore di WallStreetBets di Reddit – la piattaforma dove il fenomeno è nato – lo ha paragonato a “un disastro ferroviario in tempo reale” (nel senso che finirà male).

Nel frattempo, un diluvio di nuovi membri su WallStreetBets o WSB, su cui è divampata la rivoluzione dal basso dei daytrader in lotta contro i ribassisti di banche e fondi hedge ha costretto i moderatori del forum a escludere i nuovi utenti, mentre la piattaforma di discussione Discord ha completamente cancellato il gruppo, citando la sua mancanza di azione contro l’incitamento all’odio.

Il fenomeno di WallStreetBets e dell’effetto su GameStop, sono spiegati in termini semplici da Massimo Gilardi sulla sua pagina Facebook:

Giacomo Gilardi GameStop, il BlockBuster dei videogiochi, fino a poche settimane fa era un titolo bollito a detta di molti. Il cloud e le grandi piattaforme digitali avevano colpito duramente fatturato e utili, riducendo il valore azionario talmente tanto, da rendere l’azienda a tutti gli effetti una penny stock. Tra settembre e ottobre il book oscillava tra i 4 e i 5 dollari per azione. In questo momento invece, l’azione viene scambiata a 140 dollari al pezzo. E no, non è merito dell’uscita della Play 5, ma di un gruppo di ragazzetti in fissa con la finanza che su Reddit ha deciso di coordinarsi e comprare azioni all’unisono. Convinti che il titolo fosse in preda a pressioni eccessive e a speculazioni ribassiste, hanno acquistato e tenuto. E lì, il prezzo ha iniziato ad alzarsi. Poi, un po’ alla volta, la community si è allargata, il verbo si è diffuso, da Reddit siamo passati a TikTok e il prezzo ha continuato a salire. Sicché i ragazzetti hanno iniziato a capire che le pressioni che prima aveva affossato il loro titolo preferito potevano essere sfruttate per realizzare profitti ancora più alti. Come? Comprando ancora e facendo una grossa pernacchia ai tanti shortisti. Ovvero a tutte quelle persone che, scommettendo su un ribasso e a fronte di un incasso certo e immediato, si sono impegnate a comprare e vendere il titolo e ad una data prestabilita. Se a scadenza il prezzo fosse stato più basso, loro avrebbero potuto comprare coi saldi e rivendere a prezzo pieno, certi di aver un acquirente. Un gioco da ragazzi su un titolo decotto, eppure qui il prezzo ha iniziato a salire e a salire e a salire ancora, spinto solo dalla pressione di giovani investitori convinti da quella community su Reddit. Ed ecco il capolavoro: gli speculatori ribassisti, davanti ad un scommessa che si prospettava ormai persa, hanno dovuto onorare le loro promesse, comprando azioni che speravano in saldo e invece hanno pagato a prezzo pieno. Solo che se un investitore normale compra un’azione alla volta o quasi, chi opera con opzioni, muove minimo 500 azioni alla volta. E sapete cosa succede se un titolo dato per bollito da ogni analista, decolla, mandando in fumo migliaia di scommesse ribassiste? Succede quello che è successo a GameStop che in un mese ha guadagnato un onesto 500% e sono giorni che macina performance a doppia cifra. Si chiama Short Squeeze, ovvero un impennata improvvisa e ripida delle quotazioni causata proprio dalla chiusura di precedenti posizioni ribassiste. E ora che lo sapete, ditemi se a diciassette, venti o venticinque anni, avreste saputo organizzare una cosa simile, cavalcarla o anche solo capirla. No? Nemmeno io, quindi per favore, la prossima volta che catalogate i giovani d’oggi come narcisi viziati, ignoranti e lobotomizzati, o che parlate di social network come piattaforme per esibizionisti e pettegoli, toglietevi quel simpatico tappo che tenete tra le natiche e magari, mettetevelo in bocca.

Lo straordinario successo in borsa di GameStop, grazie a Reddit

La catena di negozi di videogiochi statunitense è in crisi ma sta battendo ogni record: c’entrano gli acquisti coordinati attraverso il social network (articolo pubblicato da IlPost – suggerito da Nakatomy, grazie)

Nelle ultime settimane il valore del titolo in borsa di GameStop, una catena americana di negozi di videogiochi quotata al New York Stock Exchange, è aumentato di oltre il 275 per cento grazie all’azione più o meno coordinata di un gruppo di utenti del social network Reddit, che ha fatto perdere miliardi di dollari a fondi di investimento americani famosi e rispettati e ha sorpreso tutti i principali osservatori del mondo della finanza.

L’enorme crescita delle azioni di GameStop è cominciata a gennaio ed è avvenuta grazie a investitori amatoriali che si sono organizzati su Reddit con meme, emoji, dirette sulla piattaforma di streaming Discord e in generale con un atteggiamento più simile a quello dei troll di internet che a quello degli investitori finanziari. Questi investitori, riuniti sul canale Reddit r/wallstreetbets, che ha 2,7 milioni di utenti, si sono organizzati in maniera spesso caotica per comprare azioni di GameStop o convincere più persone possibili a farlo, portando il valore delle sue azioni da circa 4 dollari a metà del 2020 a 147 dollari alla chiusura delle contrattazioni il 26 gennaio. Soltanto martedì, il valore delle azioni è aumentato di quasi il 100 per cento.

Su r/wallstreetbets, moltissimi utenti hanno sostenuto di aver guadagnato decine o centinaia di migliaia di dollari grazie a operazioni di speculazione su GameStop, e in qualche raro caso il guadagno sarebbe arrivato a milioni di dollari. Ovviamente è impossibile provare in maniera indipendente che gli utenti dicano il vero, ma l’entusiasmo generato su Reddit ha coinvolto in questi giorni molti celebri esponenti del mondo della finanza e dell’economia negli Stati Uniti: Jim Cramer, il più famoso giornalista finanziario americano, ha detto che quello che sta avvenendo attorno a GameStop è un fatto unico, e l’imprenditore Elon Musk ha incoraggiato gli investitori amatoriali di Reddit, pubblicando l’indirizzo di r/wallstreetbets.

Il rialzo del titolo di GameStop ha sorpreso i professionisti finanziari, perché ha mostrato che gli investitori amatoriali potrebbero essere in grado di influenzare fortemente le transazioni, e perché questi investitori su Reddit hanno in un certo modo ribaltato alcune delle regole dei mercati. I fondamentali economici di GameStop, cioè il suo stato di salute, sono infatti scarsi: l’azienda è in perdita e in declino (anche se, come vedremo, i suoi risultati potrebbero essere stati sottovalutati), e il suo titolo in borsa sarebbe stato in calo se gli utenti di r/wallstreetbets non l’avessero individuato come un inaspettato strumento di speculazione finanziaria, e come un modo per attaccare alcuni famosi fondi di investimento di Wall Street, la sede della borsa americana.

Perché proprio GameStop

GameStop è un’azienda con sede in Texas che gestisce circa 5.000 negozi di videogiochi in tutto il mondo, anche in Italia. A causa del declino delle vendite (ormai la maggior parte dei videogiochi si compra negli store online), l’azienda è in difficoltà da molti anni: nel 2019 ha perso 795 milioni di dollari, ha dovuto licenziare centinaia di dipendenti e chiudere molti negozi. I dati economici per il 2020 non sono ancora disponibili, ma si stima che siano molto negativi, anche a causa del fatto che la pandemia da coronavirus ha costretto molti negozi alla chiusura.

Questo lento declino ha fatto sì che il titolo di GameStop, che nel 2015 ancora valeva circa 45 dollari, fosse arrivato a valere 3-4 dollari all’inizio del 2020. I cattivi risultati dell’azienda hanno attirato l’attenzione dei venditori allo scoperto, cioè di operatori finanziari che scommettono e guadagnano quando il valore di un titolo diminuisce. Secondo un’analisi di Dow Jones Market Data riportata dal Wall Street Journal, il titolo di GameStop era il secondo con più vendite allo scoperto di tutta la borsa americana.

Le vendite allo scoperto sono un’operazione di speculazione finanziaria (chiamata short selling in inglese, o semplicemente short) che si fa quando si prevede che il titolo di un’azienda perderà di valore. Il venditore allo scoperto (o short seller) prende in prestito da un broker una certa quantità di azioni nella speranza che queste perderanno di valore. Immaginiamo che lo short seller prenda in prestito da un broker 100 azioni e le venda sul mercato a 10 euro l’una, ottenendo quindi 1.000 euro. Se il valore delle azioni scende, diciamo a 8 euro l’una, lo short seller le ricompra per 800 euro e le restituisce al broker, guadagnandoci 200 euro. Se invece il valore delle azioni sale, lo short seller è comunque obbligato contrattualmente a ricomprarle e a restituirle al broker, in questo caso perdendo dei soldi. Il broker guadagna un certo interesse sulle azioni prestate.

La situazione di GameStop negli scorsi mesi, dunque, era che molti famosi e ricchi fondi di investimento avevano fatto vendite allo scoperto delle sue azioni, scommettendo che avrebbero guadagnato quando il titolo sarebbe crollato.

Arriva Reddit

R/wallstreetbets è un canale Reddit abbastanza famoso da qualche tempo – descritto per esempio da un articolo su Bloomberg del febbraio 2020 – in cui milioni di investitori amatoriali, tendenzialmente giovani, condividono consigli finanziari con uno stile sarcastico, creativo e spesso volgare. L’emoji del razzo è usata per dire che le azioni di un’azienda stanno andando «sulla luna», gli utenti si incoraggiano tra loro ad avere «mani di diamante», cioè ad avere la volontà salda e a non vendere un titolo anche se sta andando male, e al contrario di chi non resiste e vende si dice che ha le «mani di carta», e così via. I membri del canale si chiamano tra loro «degenerates». Il loro motto è YOLO, «You only live once», cioè si vive una volta sola. Sono molto presenti anche battute e commenti sessisti e omofobi.

Ma nonostante il generale atteggiamento da troll, molti osservatori concordano sul fatto che su r/wallstreetbets circolano spesso analisi finanziarie sofisticate, e molti investitori non professionisti hanno cominciato a frequentare il canale per ottenere consigli e condividere impressioni. La loro importanza negli ultimi tempi è cresciuta, anche a causa della pandemia, che ha costretto molte persone a casa. Secondo il Wall Street Journal, nel 2020 sono stati aperti 10 milioni di nuovi account di brokeraggio, e gli investitori non professionisti ormai generano un quarto di tutti gli scambi sul mercato finanziario americano, anche grazie a nuove app che rendono molto facile operare in borsa, come Robinhood.

Come ha notato un articolo molto dettagliato su Bloomberg, fin dal 2019 alcuni utenti di r/wallstreetbets avevano cominciato a sostenere che il titolo di GameStop potesse costituire un’opportunità di guadagno, e che non fosse destinato a crollare come gli short seller speravano. Queste ipotesi, all’inizio molto contestate, sono state rafforzate quando si è saputo che alcuni famosi fondi di investimento, pochi ma influenti, anziché scommettere che il valore di GameStop sarebbe crollato avevano deciso di comprare azioni. Uno di questi era Michael Burry, l’investitore visionario che aveva previsto la crisi del 2008 e che è stato interpretato da Christian Bale nel film La Grande Scommessa: Burry nel 2019 rivelò che aveva comprato azioni di GameStop, creando molto entusiasmo su Reddit.

Nell’agosto dell’anno scorso uno degli utenti più celebri del canale, che su Reddit si fa chiamare u/DeepFuckingValue e Roaring Kitty su YouTube, pubblicò un video in cui sosteneva che GameStop fosse un’opportunità di speculazione eccezionale: «Basandosi sull’andamento prevalente del mercato e sulla cultura popolare, molti pensano che sia un investimento sconsiderato. Ma si sbagliano tutti!», disse.

Le tesi degli utenti di r/wallstreetbets erano due: che il valore di GameStop fosse sottovalutato, e che quindi comprare azioni fosse un buon affare, perché sarebbero aumentate, e che si sarebbe creato quello che in gergo è chiamato short squeeze: i tantissimi venditori allo scoperto, vedendo che il titolo di GameStop aumentava di valore anziché calare come speravano, avrebbero ricomprato le loro azioni per cercare di limitare le perdite, facendo aumentare ancora di più il valore del titolo, e creando una specie di effetto domino.

L’11 gennaio di quest’anno Ryan Cohen, un altro investitore famoso che già qualche mese fa aveva comprato il 10 per cento delle azioni di GameStop, è entrato nel consiglio di amministrazione dell’azienda, e a quel punto gli utenti di r/wallstreetbets hanno deciso, in maniera in parte caotica e in parte organizzata, che bisognava comprare in massa azioni di GameStop o investire in altri veicoli di investimento, come le option, per scommettere sull’aumento del valore del titolo. Jaime Rogozinski, che ha fondato il canale ma poi ha smesso di parteciparvi, ha detto a Wired America che «senz’altro tutto è cominciato come un meme… ma poi le cose sono passate su un altro livello».

È impossibile sapere con certezza che tipo di influenza gli utenti di r/wallstreetbets abbiano davvero avuto sul mercato, ma migliaia di persone su Reddit hanno cominciato a incitarsi a vicenda, in modo molto cameratesco, a investire in GameStop. Alcuni hanno postato screenshot in cui mostravano di aver investito tutti i loro risparmi, creando una dinamica eccitata e confusa. Su Twitter è circolata una registrazione della diretta di alcuni utenti di r/wallstreetbets su Discord, e la confusione e il vociare sono stati paragonati a quelli che di solito sono presenti durante le contrattazioni a Wall Street.

Il titolo di GameStop ha cominciato ad aumentare di valore, in maniera rapida e consistente, creando sconcerto tra gli short seller e provocando più volte un blocco delle contrattazioni perché le fluttuazioni erano troppo accentuate. Alcuni short seller, che gestiscono fondi ricchi e noti, hanno cercato di fermare gli utenti Reddit, spiegando in maniera paternalistica che il titolo di GameStop non era un buon affare, ma sono stati rigettati malamente. Andrew Left, un famoso investitore, ha dovuto interrompere una diretta video a proposito di GameStop perché l’account Twitter del suo fondo d’investimento era sotto attacco hacker. Left ha accusato gli utenti Reddit di essere una «folla inferocita».

Man mano che il valore del titolo aumentava, si è verificato lo short squeeze sperato dagli utenti Reddit, con gli short seller che, spaventati, hanno cominciato a comprare azioni di GameStop per limitare le perdite. Inoltre sempre più persone, prese dall’entusiasmo, hanno cominciato a comprare ulteriori azioni e altri veicoli d’investimento. Come dicevamo, è impossibile stabilire con certezza quanti degli utenti di r/wallstreetbets siano direttamente responsabili del rialzo (cioè abbiano davvero comprato azioni di GameStop) oppure se il contributo del canale Reddit sia stato più che altro quello di dominare la narrativa della vicenda e cambiare il punto di vista del mercato. In generale, però, tutti gli osservatori sostengono che le dinamiche di gruppo di Reddit abbiano avuto un ruolo fondamentale: «Sono come i velociraptor in Jurassic Park: diventano sempre più intelligenti, e alla fine saltano la recinzione», ha detto a BuzzFeed Howard Lindzon, un esperto di mercati finanziari.

Gli short seller hanno perso moltissimi soldi. Secondo S3Partners, una società di analisi finanziaria, venerdì le perdite per le vendite allo scoperto del titolo di GameStop erano arrivate a 3,3 miliardi di dollari. Uno dei fondi di investimento più esposti, Melvin Capital Management, ha perso il 30 per cento del suo valore dall’inizio dell’anno, e ha avuto bisogno del sostegno finanziario di altre aziende.

Quanto può continuare

Non è chiaro per quanto tempo il titolo di GameStop potrebbe continuare a crescere, oppure se a breve comincerà una sua normalizzazione. Gli utenti Reddit sperano, in maniera un po’ irrealistica, che si crei quello che viene definito un infinity squeeze, cioè che gli short seller continueranno a ricomprare azioni fino all’esaurimento, facendo salire il titolo ancora di più (successe nel 2008 con Volkswagen, che per un breve periodo di tempo divenne l’azienda con maggior capitalizzazione di mercato di tutto il mondo, e fece perdere 30 miliardi di dollari agli short seller).

In generale, la retorica di rivalsa contro i ricchi finanzieri e investitori di Wall Street è molto forte su r/wallstreetbets. Uno dei moderatori del canale domenica ha scritto, rivolgendosi agli utenti: «Voi ragazzi state avendo un impatto tale che quei pezzi grossi sono preoccupati di doversi mettere a lavorare per guadagnarsi da vivere».

Nel frattempo, martedì, l’utente u/DeepFuckingValue, uno dei primi a occuparsi di GameStop, ha scritto di aver guadagnato 17 milioni di dollari grazie all’operazione, e molti altri continuano a descrivere guadagni favolosi.

Per ora c’è ancora molto entusiasmo. Gli utenti Reddit sono stati sostenuti da Elon Musk, e altri investitori famosi hanno annunciato di aver comprato azioni di GameStop. Sono già state individuate altre aziende con caratteristiche simili (apparentemente sottovalutate e il cui titolo è oggetto di molte vendite allo scoperto), come per esempio BlackBerry e AMC, il cui valore in borsa è aumentato moltissimo negli ultimi giorni, anche se non quanto GameStop.

Non è chiaro nemmeno se questa vicenda può cambiare seriamente il modo in cui operano i mercati finanziari, oppure se si tratti di un fenomeno destinato a scomparire in fretta. Le istituzioni e gli investitori tradizionali stanno ancora valutando quello che sta succedendo. Alcuni commentatori non hanno escluso che l’operato di r/wallstreetbets possa essere vietato o sanzionato come manipolazione del mercato, anche se gli utenti Reddit fanno semplicemente uso di informazioni pubbliche.