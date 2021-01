Gli antitrader di WallStreetbets ora puntano sull’argento

(WSC) NEW YORK – L’affare si complica. Ora che ha avuto risonanza mondiale, il gruppo di ribelli della borsa uniti sulla piattaforma di Reddit WallStreetbets ogni giorno trova nuovi spunti rialzisti, Gamestop è cosa vecchia. Nel frattempo, centinaia di nuovi post hanno incoraggiato i daytrader a comprare a man bassa l’ETF iShares Silver Trust, il più grande fondo negoziato in borsa dell’argento, il che ha provocato un immediato rialzo dei prezzi spot per il metallo prezioso, in quello che è stato il più grande rally in un giorno nel settore commodities dallo scorso agosto.

Robinhood, l’app di trading seguita dai ribelli di WallStreetBets, ha intanto annunciato che oggi allenterà i freni all’acquisto di una serie di azioni (vedere articolo di ieri) coinvolte nella campagna di buy orchestrata dalla folla di mini trader per forzare e rompere le posizione short di grande banche e hedge funds.

I limiti, che Robinhood ha detto erano pensati per proteggere la stessa piattaforma e gli utenti, avevano suscitato indignazione giovedì, provocando persino manifestazioni di bipartitismo raramente viste di recente negli Stati Uniti.

La frenesia senza precedenti che sta sconvolgendo il mercati borsistico USA ha costretto Robinhood a prendere in prestito denaro per soddisfare i requisiti finanziari richiesti. A livello globale il collaterale richiesto dalle autorità di borsa alle case di brokeraggio è passato in pochi giorni da $26 a $33,5 miliardi, alla luce dell’enorme volatilità di alcune specifiche azioni.

Intanto GameStop, il fulcro della nuova mania dei day trader, dopo aver chiuso in calo è risalita sopra quota $300 durante durante gli scambi notturni dell’after hours.