Euro – dollaro: parità, parità, parità!

(WSC) LONDRA – La moneta comune europea si è avvicinata alla parità con il dollaro USA lunedì, mentre le preoccupazioni per l’energia e il rischio di recessione pesano sulle prospettive dell’area dell’euro e l’avversione al rischio ha alimentato un ampio rally del biglietto verde.

L’euro è sceso dell’1,3% a 1,0053 dollari, superando il minimo della scorsa settimana. La spirale discendente della valuta è stata rapida e brutale, visto che a febbraio era scambiata intorno a 1,15 dollari.

Una serie di rialzi sempre più consistenti dei tassi di interesse della Federal Reserve ha sovraccaricato il dollaro, mentre l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha peggiorato le prospettive di crescita della zona euro e ha fatto salire il costo delle importazioni di energia.

Energy Warning

Secondo il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, la stretta globale sull’approvvigionamento energetico, che ha provocato carenze paralizzanti e ha fatto impennare i prezzi dell’energia e del carburante, potrebbe peggiorare.

“Il mondo non ha mai assistito a una crisi energetica così grave in termini di profondità e complessità”, ha dichiarato martedì il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, in occasione di un forum globale sull’energia a Sydney. “Forse non abbiamo ancora visto il peggio: questa crisi sta interessando tutto il mondo”. L’intero sistema energetico è in subbuglio dopo l’invasione di febbraio dell’Ucraina da parte della Russia, all’epoca il più grande esportatore di petrolio e gas naturale e uno dei principali attori nel settore delle materie prime, ha detto Birol. I mercati vedono ora scarsità e prezzi alle stelle fino al 2024.

Petrolio, ma la Russia si arricchisce

La Russia continua a incassare denaro dal petrolio, anche se le sue esportazioni mostrano segni di flessione. L’aumento dell’aliquota del dazio all’esportazione applicato al greggio spedito dalla Russia a luglio ha aiutato il Cremlino a superare il crollo dei flussi nella prima settimana del mese. Questo ha aiutato la Russia a superare il calo del 15% delle spedizioni di greggio nella settimana fino all’8 luglio, con un calo delle entrate di soli 3 milioni di dollari, pari al 2%. Il Gruppo dei Sette Paesi industrializzati è sotto pressione per trovare un modo di colpire la Russia senza far salire i prezzi del petrolio.