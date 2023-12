Elon Musk è nei guai

Elon Musk non poteva fermarlo nessuno.

Dal 2019 al 2022, sembrava che ogni sua scommessa desse frutti. Tesla è stata costantemente redditizia per la prima volta nella sua storia e il prezzo delle azioni è salito vertiginosamente mentre il suo nuovo imponente stabilimento di Shanghai ha aumentato la produzione.

I razzi SpaceX hanno catturato l’attenzione del pubblico: anche quando sono esplosi, tutti hanno continuato ad applaudire. Le accuse di corruzione e di altruismo scivolarono via. Musk poteva fare e dire tutto ciò che voleva e il successo ne è seguito: è stato persino nominato Persona dell’anno 2021 da Time.

Quindi Musk ha fatto quello che inevitabilmente fa ogni giocatore di blackjack dipendente dal rischio: ha spinto troppo oltre la sua fortuna. Eccessiva fiducia, pregiudizi e manie di controllo hanno portato a una serie di decisioni sbagliate – e BOOM – l’impero di Elon è di nuovo nei guai.

Che la fortuna abbia girato è stato evidente alla Dealbook Conference del New York Times la scorsa settimana. Durante un’intervista con il conduttore Andrew Ross Sorkin, segni evidenti raccontano di come Musk abbia perso il tocco magico.

Si è infuriato con le stesse persone che detteranno il destino di Twitter , è sembrato sconcertato dalle domande chiave sul futuro delle sue aziende e non si è scusato per il suo comportamento online squilibrato e antisociale. Sorkin ha suggerito che il cervello di Musk è come in una tempesta, ma sembrava più come due gatti che lottano per uscire da un borsone.

Questo, signore e signori, è ciò che sembra quando Musk si rende conto di essere in un pasticcio interamente creato da lui stesso. L’abbiamo già visto prima, anche nel 2018, quando ha quasi fatto schiantare Tesla. Potrebbe trovare un modo per scongiurare la calamità, come fece allora, ma questa situazione è molto più difficile della precedente. Musk deve fare i conti con oltre 13 miliardi di dollari di debito che ancora gravano su Twitter mentre il business cala, con i profitti di Tesla in contrazione a causa della mancanza di domanda e di nuovi prodotti e con un mondo che è generalmente stufo delle sue sciocchezze.