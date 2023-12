Amazon nel 2024 venderà auto online

Amazon è il punto di riferimento per acquistare online carta igienica, acqua minerale, batterie e quant’altro. Può vendere anche automobili? Sì, e dall’anno prossimo lo farà. La società il mese scorso ha annunciato che dal 2024 gli acquirenti potranno navigare, finanziare e completare l’acquisto di veicoli Hyundai su Amazon. Chi compra dovrà solo recarsi presso una concessionaria per ritirare la propria auto; l’azienda sta lavorando anche alla consegna effettiva dei veicoli a casa.

Vendite stellari e in continuo aumento

Il colosso dell’e-commerce nel terzo trimestre del 2023 ha generato un fatturato netto totale di circa 143 miliardi di dollari. I ricavi di Amazon per i dodici mesi terminati il 30 settembre 2023 sono stati di 554 miliardi di dollari, con un aumento del 10,32% su base annua. Le entrate annuali di Amazon per il 2022 erano state di 513 miliardi di dollari, +9,4% rispetto al 2021.

Le vendite di automobili rappresentano la prossima scommessa di Amazon nel dominio dell’e-commerce e arrivano dopo che la pandemia di Covid-19 ha reso più popolari gli acquisti di automobili usate online, tramite diversi siti specializzati. I manager del gigante di Jeff Bezos vogliono che l’acquisto di veicoli attraverso il proprio sito web sia semplice come acquistare carta igienica o cibo per cani, e la società sta cercando di stringere ampie partnership con varie case automobilistiche.

Fase pilota a inizio gennaio

L’azienda è pronta ad affrontare diverse sfide per espandere il programma oltre una fase pilota per i dipendenti a partire dall’inizio del prossimo anno: una riguarda i concessionari, che rimangono al centro della maggior parte delle vendite di auto nuove e dipendono dai ricavi dei servizi per gli incentivi al profitto. Un secondo cercherà di convincere i clienti che visitano il suo sito web principalmente per articoli a basso prezzo a rivolgersi alla piattaforma per uno degli acquisti più importanti della loro vita. Amazon dovrà inoltre districarsi tra diverse normative governative.

Comprare un’auto è sempre difficile

“I clienti ci dicono che è davvero difficile comprare un’auto”, ha detto in un’intervista Fan Jin, direttore delle vendite di veicoli di Amazon. Il software per l’acquisto di veicoli è frammentato e i concessionari utilizzano una serie di fornitori di software. Anche le diverse normative tra gli stati (sia negli Stati Uniti che in nazioni estere) rendono difficile l’operazione. “È un processo che abbiamo sentito più volte potrebbe essere migliorato e abbiamo l’opportunità di dimostrarlo”, ha affermato.

Quando il nuovo servizio verrà lanciato entro la fine del prossimo anno, Amazon ha affermato che i compratori saranno in grado di completare ogni fase del processo di acquisto dell’auto attraverso il suo sito web. All’inizio saranno disponibili solo i nuovi veicoli Hyundai. I consumatori avranno diverse opzioni di finanziamento, ma la società ha affermato che sta ancora lavorando sui dettagli. Amazon punta ad espandere il business anche alla permuta di veicoli e auto usate.