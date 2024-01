Perché Netflix è n.1 nello streaming. E continuerà a vincere

L’ottima settimana di Netflix – profitti trimestrali e azioni in rialzo, più un buon accordo commerciale con la WWE (World Wrestling Entertainment) – ha consolidato la posizione vittoriosa del n.1 nella guerra dello streaming.

Leggi: WWE, Raw su Netflix, ecco le ultime novità

La strategia che punta sulla combinazione di contenuti originali e repliche per Netflix è stata finora la spina dorsale del successo. E per il futuro la società si sta posizionando in modo aggressivo per una nuova fase che si basa di più sulle trasmissioni in diretta.

Per non cancellare

Tutti i principali streamer hanno prodotto i loro spettacoli originali. Ma a differenza di molti dei suoi concorrenti, Netflix ha continuato a spendere molto per una libreria di contenuti da terzi concessi su licenza, dando agli abbonati un motivo per non cancellare anche quando non c’è un nuovo titolo forte da guardare.

Leggi: Netflix cancella Fauda. Stop a serie tv israeliane

“Netflix ha la reputazione di essere un servizio per chi usa il browser: il posto dove andare quando non sai necessariamente cosa vuoi vedere”, ha scritto di recente The Ringer.

Lo scorso anno gli abbonati di Netflix hanno guardato 800 milioni di ore della serie originale “The Night Agent”. Hanno inoltre guardato 600 milioni di ore di “Suits”, presentato in anteprima negli anni dell’amministrazione Obama.

Cosa accadrà

Gli sport in diretta, soprattutto il calcio, sono ancora la cosa più importante che accade su qualsiasi schermo, e alcuni concorrenti di Netflix, principalmente Amazon e Peacock, hanno fatto mosse più aggressive per rivendicare una parte di quell’azione.

Ma Netflix si è avvicinato questa settimana all’accordo per lo streaming di “Raw” della WWE. È un modo per consolidare il live streaming come una caratteristica fondamentale della piattaforma e una proprietà che è almeno adiacente agli sport reali e più popolari.