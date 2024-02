Meta, Zuckerberg paga il primo dividendo. Cash

La holding di Facebook Meta ha registrato la crescita del fatturato trimestrale migliore degli ultimi due anni e ha avviato il pagamento del suo primo dividendo in assoluto. Ciò conferma che sta pagando la strategia di Mark Zuckerberg di investire nell’intelligenza artificiale, che ha reso gli annunci pubblicitari su Facebook mirati e più efficaci.

Gli ottimi risultati arrivano nonostante le sfide normative e le preoccupazioni per la sicurezza “digitale” dei bambini. Durante un’audizione al Senato questa settimana, l’amministratore delegato Zuckerberg ha detto ai genitori i cui figli sono stati “danneggiati” dai social media che era dispiaciuto per la loro sofferenza, senza confermare però se Meta abbia avuto un ruolo nel causare danni psicologici ai bambini.

Meta ha dichiarato giovedì che le vendite sono aumentate a 40,11 miliardi di dollari nei tre mesi fino a dicembre, in crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società ha inoltre annunciato un aumento di 50 miliardi di dollari nella sua autorizzazione al riacquisto di azioni proprie. Nel terzo trimestre del 2023, Meta ha registrato un fatturato record di 34,15 miliardi di dollari, in crescita del 23%.

Gli ultimi risultati di Meta e di altri giganti della tecnologia mostrano la forza del settore poiché le aziende beneficiano dell’interesse per l’intelligenza artificiale e della ripresa della spesa su qualsiasi cosa, dalla pubblicità digitale ai gadget. Le aziende Big Tech sono emerse più snelle e più redditizie dopo aver tagliato posti di lavoro e altri costi durante la crisi tecnologica post-pandemica iniziata nel 2021, contribuendo a far impennare i titoli tecnologici nell’ultimo anno.

Le azioni della società sono salite del 14% dopo la chiusura della seduta a Wall Street sia per gli ottimi risultati sia perché ha annunciato che pagherà un dividendo in contanti per la prima volta. L’amministratore delegato di Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg riceverà un pagamento di circa 700 milioni di dollari all’anno dal primo dividendo in assoluto del colosso dei social media per gli investitori.