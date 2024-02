Banche Ue, una valanga di soldi per gli azionisti

Le banche europee sono sulla buona strada per restituire agli azionisti più di 120 miliardi di euro grazie ai risultati del 2023, trasmettendo agli investitori i benefici derivanti dall’aumento dei tassi di interesse.

I capi degli istituti di credito europei sono sotto pressione per aumentare le loro valutazioni e conquistare gli investitori, che negli ultimi anni sono stati spaventati dai divieti sui dividendi e dalle tasse inaspettate in tutto il continente.

Le più grandi banche europee quotate hanno promesso 74 miliardi di euro in dividendi e 47 miliardi di euro in riacquisti di azioni, un aumento del 54% rispetto ai rendimenti di capitale dell’anno precedente e molto più alto di ogni anno almeno dal 2007, secondo i dati compilati da UBS.

I riacquisti sono stati la principale fonte di crescita negli ultimi tre anni, con solo pochi miliardi di euro di riacquisti all’anno da parte delle 50 maggiori banche negli anni fino al 2020.

Da allora, le banche europee hanno approfittato dei loro profitti turbolenti sulla scia dei rapidi aumenti dei tassi di interesse per riacquistare azioni a prezzi contenuti.

Gli investitori hanno accolto con cautela i ritorni di capitale. “Le banche hanno bisogno di rendimenti elevati e sostenibili”, ha affermato Antonio Roman, gestore di portafoglio del fondo Axiom European Banks Equity. “Abbiamo rendimenti elevati, ma c’è un punto interrogativo sulla sostenibilità.”

I rendimenti di capitale rappresentano una netta inversione rispetto a quattro anni fa, quando la Banca Centrale Europea ordinò agli istituti di credito di congelare i dividendi e i riacquisti di azioni proprie all’inizio dell’epidemia di Covid-19, una decisione che offuscò la reputazione del settore tra gli investitori internazionali.

Gli istituti europei hanno ricevuto una manna di 100 miliardi di euro negli ultimi due anni grazie alla differenza tra gli interessi che pagano sui depositi e ricevono sui prestiti, noto come reddito da interessi netti.

Tra gli annunci di distribuzione più accattivanti di quest’anno c’è l’italiana UniCredit, che ha promesso di pagare 8,6 miliardi di euro – l’intero bottino di profitti per il 2023 – agli investitori. Lunedì Barclays si è impegnata a restituire 10 miliardi di sterline agli azionisti nei prossimi tre anni, mentre venerdì Standard Chartered ha dichiarato che avrebbe restituito 5 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Ma gli analisti hanno avvertito che il livello dei rendimenti per gli azionisti inizierà a scendere l’anno prossimo, poiché le banche centrali taglieranno i tassi di interesse e gli istituti di credito saranno costretti a cercare altre linee di entrate.

“Le banche hanno significativamente aumentato il rendimento del capitale per gli azionisti, ma questo potrebbe essere il massimo”, ha affermato l’analista di JPMorgan Mislav Matejka. “Il regolatore potrebbe non perdonare una distribuzione di liquidità molto più favorevole per gli investitori in futuro”.