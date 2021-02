TikTok, bloccata la vendita alle americane Walmart e Oracle

(WSC) NEW YORK – La vendita dell’app di social media cinese TikTok agli acquirenti USA Walmart e Oracle è stata rinviata a tempo indeterminato, secondo quanto scrive il Wall Street Journal.

Secondo persone vicine alla questione, le società stanno aspettando che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden riveda le politiche dell’amministrazione Trump sui rischi per la sicurezza delle aziende cinesi.

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti continua a tenere colloqui con la società madre di TikTok, ByteDance, per sapere come TikTok sta pianificando di assicurarsi che i dati privati dei cittadini statunitensi non siano accessibili dal governo cinese tramite TikTok.

Il report di oggi arriva – non a sopresa – dopo che ByteDance aveva accettato di vendere TikTok sotto le enormi pressioni dell’ex inquilino della Casa Bianca, che aveva faziosamente minacciato di vietare l’app a meno che non fosse venduta a una società americana.