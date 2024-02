Stellantis, margini in calo per gli scioperi

I rendimenti di Stellantis NV sono diminuiti durante la seconda metà dello scorso anno dopo che gli scioperi hanno interrotto la produzione in Nord America e il produttore di automobili Peugeot ha dovuto affrontare una concorrenza più dura in Europa.

Il margine di utile operativo rettificato è sceso all’11,2%, in calo rispetto al 12,3% di un anno fa, ha dichiarato giovedì il produttore di veicoli Jeep e Ram. La società ha inoltre annunciato un nuovo riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di euro (3,2 miliardi di dollari).

Le case automobilistiche si trovano ad affrontare un ambiente più difficile con il rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici e la domanda repressa dovuta ad anni di interruzioni della catena di approvvigionamento, che si stanno però dissipando.

Tra le pressioni, incluso l’afflusso di veicoli elettrici competitivi dalla Cina all’Europa, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha affermato che la sua azienda si sta preparando per ulteriori acquisizioni per affrontare meglio una serie di sfide dei veicoli elettrici e della transizione digitale, ha affermato in un’intervista scorsa mese.

La seconda casa automobilistica più grande d’Europa guarda avanti a un “2024 turbolento”, ha detto Tavares giovedì. “Grazie alla nostra tecnologia flessibile e alla roadmap dei prodotti, siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi”.

In Italia gli scioperi sono già in atto. Hanno cominciato i lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori della linea della 500 elettrica. La prima iniziativa di protesta c’era stata quando le tute blu erano uscite in corteo dalla fabbrica dopo l’assemblea con la Fiom Cgil.

La protesta a Mirafiori è montata dopo le parole dell’amministratore delegato Carlos Tavares secondo il quale sussidi insufficienti dal governo possono mettere a rischio lo stabilimento torinese e quello di Pomigliano d’Arco. Nei giorni scorsi Stellantis ha comunicato lo stop delle linee produttive di Mirafiori dal 12 febbraio al 3 marzo e ha annunciato altre 4 settimane di cassa integrazione fino al 30 marzo. Il gruppo ha comunicato anche lo stop produttivo del Maserati Levante dal 31 marzo.